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تصميم مبنى "بر أبو عريش" يثير الجدل.. و"الأقصم" يرد: يخضع لإشراف هندسي

تم بناؤه على قطعة أرض تبرع بها فاعل خير

أثار مبنى غريب التصميم تابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب الذي بني على مساحة ضيقة جداً فيما توسع في الدور العلوي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم: إن "أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها"، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

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تصميم مبنى "بر أبو عريش" يثير الجدل.. و"الأقصم" يرد: يخضع لإشراف هندسي
سبق

أثار مبنى غريب التصميم تابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب الذي بني على مساحة ضيقة جداً فيما توسع في الدور العلوي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم: إن "أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها"، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
05:20 PM

تصميم مبنى "بر أبو عريش" يثير الجدل.. و"الأقصم" يرد: يخضع لإشراف هندسي

تم بناؤه على قطعة أرض تبرع بها فاعل خير

A A A
فهد كاملي - جازان
28
50,288

أثار مبنى غريب التصميم تابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، الجدل في مواقع التواصل بسبب تصميمه الغريب الذي بني على مساحة ضيقة جداً فيما توسع في الدور العلوي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم: إن "أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها"، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

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