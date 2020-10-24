"بنت السنافي" و"الهلالية" تحققان الأفضلية في سباقات الهجن بـ"النعيرية"

خلال منافسات اليوم الثالث

أثمرت منافسات اليوم الثالث، من سباقات الهجن بالنعيرية عن منافسة رائعة وشيقة في المهرجان الذي يستمر حتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت المركز الأول في جذاع بكار - قعدان "بنت السنافي" لمالكها محمد حمد المري في شوط السباق الأول، وسجل "بدران" للمالك مبارك راشد المري في الشوط الثاني المركز الأول، فيما سجل الملك بدر غازي العصيمي "الكادية" المركز الأول في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع مناور حامد الشمري "الجذاب" الأفضلية في المركز الأول.

كما حقق عامر علي المري، المركز الأول في الشوط الخامس عبر "مظمية"، وسجل "جلمود" المركز الأول في الشوط السادس للمالك زيد سالم المري، وجاءت "الفهدة" في المركز الأول في الشوط السابع للمالك دهيم محمد الهاجري، وجاء "الشبل" في المركز الأول للشوط الثامن للمالك محمد عبيد المري، وسجلت "معزه" الأفضلية في المركز الأول للشوط التاسع والتي تعود ملكيتها محمد علي المري، وحقق الأفضلية في المركز العاشر "ظبيان" لمشعل عبدالله الحربي، وجاءت "الشايبة" في المركز الأول للشوط الحادي عشر للمالك صالح دلبح المري، وسجل المالك حسين فارس آل شرية المركز الأول عبر "نجران" في الشوط الثاني عشر، وسجلت "الشبلة" المركز الأول للشوط الثالث عشر للمالك مبروك آل عامر، وكان المركز الرابع عشر من نصيب "الشاهين" لعلي محمد المري.

فيما شهدت منافسات السباق للفترة المسائية، جذاع بكار – قعدان رمز، تحقيق "الهلالية" المركز الأول في الشوط الأول لمالكها خالد عزيز القرشي في بكار مفتوح، فيما سجلت "الحارق" لقعدان مفتوح المركز الأول في الشوط الثاني لبيشان محمد العجمي، والشوط الثالث جاءت "جذابة" بكار عام، في المركز الأول لمالكها راشد علي المري، وحقق المركز الأول في الشوط الرابع قعدان عام "جلمود" لمالكه فهيد محمد المري.



وجاءت "الظبي" في المركز الأول للشوط الخامس للمالك فالح عبدالرحمن القحطاني، وسجلت الأفضلية في الشوط السادس لـ"خزام" للمالك طلال حمد الربيعان، وسجلت "هتاشه" المركز الأول للمالك سمير مرزوق الشلاقي في الشوط السابع، وحقق محمد وليد العنزي المركز الأول في الشوط الثامن بـ"رعد"

فيما حققت "برزه" المركز الأول في الشوط التاسع للمالك نواف مهراس الهاجري، وفي الشوط العاشر حقق "الغربي" للمالك عبدالرحمن سليمان التويجري المركز الأول.