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محور الشر .. تركيا استضافت اجتماعاً للإخوان والحرس الثوري للتحالف ضدّ السعودية

وفق تقارير استخباراتية إيرانية مسرّبة عن مخطط النفوذ الإقليمي كتبها ضباط في 2014م

كشفت التسريبات الايرانية التي بدأ موقع "إنترسبت" الأمريكي وصحيفة "نيويورك تايمز" نشرها اليوم، عن أن هناك اجتماعاً عُقد في تركيا عام 2014م ضمّ جماعة الإخوان الارهابية والحرس الثوري الايراني وبحث التحالف ضد السعودية.

وأكدت تسريبات وثائق إيران، أن تنظيم الإخوان عرض على المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن ضد السعودية ضمن اجتماع تركيا عام 2014.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد كشفت، اليوم، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسرّبة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي، معتمدة على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

الصحيفة أكدت أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني؛ هو مَن يحدّد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر؛ من أبرز المسؤولين المقرّبين من إيران.

وقالت إن زيارة سليماني للعراق، بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية، كانت لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

الوثائق المسرّبة كشفت أن جواسيس إيران متغلغلون في جنوب العراق.

وأشارت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، إلى أن إيران تحرص على إرسال طلابها إلى الحوزات الدينية بالعراق، كما تحرص إيران على بناء الفنادق في كربلاء والنجف.. كما أشارت إلى أن عمليات التطهير في جرف الصخر نفّذتها ميليشيات تابعة لإيران.

تركيا الحرس الثوري السعودية

الرئيسية/ أخبار العالم

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محور الشر .. تركيا استضافت اجتماعاً للإخوان والحرس الثوري للتحالف ضدّ السعودية
سبق

كشفت التسريبات الايرانية التي بدأ موقع "إنترسبت" الأمريكي وصحيفة "نيويورك تايمز" نشرها اليوم، عن أن هناك اجتماعاً عُقد في تركيا عام 2014م ضمّ جماعة الإخوان الارهابية والحرس الثوري الايراني وبحث التحالف ضد السعودية.

وأكدت تسريبات وثائق إيران، أن تنظيم الإخوان عرض على المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن ضد السعودية ضمن اجتماع تركيا عام 2014.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد كشفت، اليوم، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسرّبة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي، معتمدة على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

الصحيفة أكدت أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني؛ هو مَن يحدّد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر؛ من أبرز المسؤولين المقرّبين من إيران.

وقالت إن زيارة سليماني للعراق، بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية، كانت لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

الوثائق المسرّبة كشفت أن جواسيس إيران متغلغلون في جنوب العراق.

وأشارت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، إلى أن إيران تحرص على إرسال طلابها إلى الحوزات الدينية بالعراق، كما تحرص إيران على بناء الفنادق في كربلاء والنجف.. كما أشارت إلى أن عمليات التطهير في جرف الصخر نفّذتها ميليشيات تابعة لإيران.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:09 AM

محور الشر .. تركيا استضافت اجتماعاً للإخوان والحرس الثوري للتحالف ضدّ السعودية

وفق تقارير استخباراتية إيرانية مسرّبة عن مخطط النفوذ الإقليمي كتبها ضباط في 2014م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت التسريبات الايرانية التي بدأ موقع "إنترسبت" الأمريكي وصحيفة "نيويورك تايمز" نشرها اليوم، عن أن هناك اجتماعاً عُقد في تركيا عام 2014م ضمّ جماعة الإخوان الارهابية والحرس الثوري الايراني وبحث التحالف ضد السعودية.

وأكدت تسريبات وثائق إيران، أن تنظيم الإخوان عرض على المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن ضد السعودية ضمن اجتماع تركيا عام 2014.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد كشفت، اليوم، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسرّبة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي، معتمدة على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

الصحيفة أكدت أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني؛ هو مَن يحدّد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر؛ من أبرز المسؤولين المقرّبين من إيران.

وقالت إن زيارة سليماني للعراق، بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية، كانت لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

الوثائق المسرّبة كشفت أن جواسيس إيران متغلغلون في جنوب العراق.

وأشارت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، إلى أن إيران تحرص على إرسال طلابها إلى الحوزات الدينية بالعراق، كما تحرص إيران على بناء الفنادق في كربلاء والنجف.. كما أشارت إلى أن عمليات التطهير في جرف الصخر نفّذتها ميليشيات تابعة لإيران.

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