كشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية عن أول ثلاث عينات من الثريات الجديدة، والمصممة خصيصًا لمشروع مبنى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، والتي تتميز بتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري المتفرد للمسجد الحرام، والمصنوعة من الاستانلس ستيل، والمطلية بالذهب عيار (24) بسمك (2) ميكرون. وتزن الثريا الواحدة (280) كيلوجرامًا مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي (2,38م) ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف، وبارتفاع يصل حتى (3600) مم يختلف تبعًا للطوابق والمناسيب المختلفة للمبنى ومزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED . ويتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" لمقاومة التيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى (152) كم/ ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقًا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في ذلك المجال، ومن أهمها كود البناء السعودي. وأوضحت الوكالة أنه سيتم توفير (114) ثرية للدور الأرضي من مبنى المطاف، وثماني قطع للدور الأول بينما سيتم تخصيص (123) ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالي (245) ثرية لكامل المشروع. يأتي ذلك ضمن العناية والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإنشاءات، واعتماد أجود المواد والأنظمة وأحدثها رعاية ببيت الله الحرام، واهتمامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. واختتم "القرشي" حديثه رافعًا وافر الشكر وعظيم الامتنان لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحرصه ومتابعته وتعزيزه لتقديم أفضل الخدمات في إطار هندسي متكامل مواكب لأحدث التقنيات وأفضلها.

"وكالة المشاريع والدراسات الهندسية": أنظمة إنارة المسجد الحرام تواكب الطابع المعماري متعب البقمي سبق 2021-07-08 كشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية عن أول ثلاث عينات من الثريات الجديدة، والمصممة خصيصًا لمشروع مبنى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، والتي تتميز بتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري المتفرد للمسجد الحرام، والمصنوعة من الاستانلس ستيل، والمطلية بالذهب عيار (24) بسمك (2) ميكرون.



وتزن الثريا الواحدة (280) كيلوجرامًا مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي (2,38م) ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف، وبارتفاع يصل حتى (3600) مم يختلف تبعًا للطوابق والمناسيب المختلفة للمبنى ومزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED .



ويتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" لمقاومة التيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى (152) كم/ ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقًا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في ذلك المجال، ومن أهمها كود البناء السعودي.



وأوضحت الوكالة أنه سيتم توفير (114) ثرية للدور الأرضي من مبنى المطاف، وثماني قطع للدور الأول بينما سيتم تخصيص (123) ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالي (245) ثرية لكامل المشروع.



يأتي ذلك ضمن العناية والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإنشاءات، واعتماد أجود المواد والأنظمة وأحدثها رعاية ببيت الله الحرام، واهتمامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.



واختتم "القرشي" حديثه رافعًا وافر الشكر وعظيم الامتنان لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحرصه ومتابعته وتعزيزه لتقديم أفضل الخدمات في إطار هندسي متكامل مواكب لأحدث التقنيات وأفضلها.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 10:51 PM

"وكالة المشاريع والدراسات الهندسية": أنظمة إنارة المسجد الحرام تواكب الطابع المعماري كشفت عن أول 3 عينات من الثريات الجديدة





A A A





1 مشاركة

كشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية عن أول ثلاث عينات من الثريات الجديدة، والمصممة خصيصًا لمشروع مبنى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، والتي تتميز بتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري المتفرد للمسجد الحرام، والمصنوعة من الاستانلس ستيل، والمطلية بالذهب عيار (24) بسمك (2) ميكرون.



وتزن الثريا الواحدة (280) كيلوجرامًا مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي (2,38م) ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف، وبارتفاع يصل حتى (3600) مم يختلف تبعًا للطوابق والمناسيب المختلفة للمبنى ومزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED .



ويتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" لمقاومة التيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى (152) كم/ ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقًا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في ذلك المجال، ومن أهمها كود البناء السعودي.



وأوضحت الوكالة أنه سيتم توفير (114) ثرية للدور الأرضي من مبنى المطاف، وثماني قطع للدور الأول بينما سيتم تخصيص (123) ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالي (245) ثرية لكامل المشروع.



يأتي ذلك ضمن العناية والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإنشاءات، واعتماد أجود المواد والأنظمة وأحدثها رعاية ببيت الله الحرام، واهتمامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.



واختتم "القرشي" حديثه رافعًا وافر الشكر وعظيم الامتنان لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحرصه ومتابعته وتعزيزه لتقديم أفضل الخدمات في إطار هندسي متكامل مواكب لأحدث التقنيات وأفضلها.