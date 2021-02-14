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وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص

"الزامل": اجتماعات تُعقد خلال أيام لبدء التطبيق وتحديد احتياجات القوى العاملة

تمّت الموافقة على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النماص العام؛ حيث يُسهم البرنامج في رفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي المحافظة وزيادة عدد القوى العاملة في جميع التخصصات الطبية والخدمات المساندة واستحداث وظائف جديدة.

ويعد هذا الأمر استكمالاً للنجاحات المتواصلة التي أثبتها البرنامج في استقطاب الكفاءات المميزة في التخصصات الدقيقة والنادرة وانعكاس ذلك على جودة الخدمات التي تقدم للمرضى تحت شعار "المريض أولاً".

وقال عبدالله الزامل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص العام، إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة عديداً من الاجتماعات وورش العمل لوضع آلية لبدء تطبيق البرنامج وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة التي سترى النور قريباً بإذن الله.

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وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص
سبق

تمّت الموافقة على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النماص العام؛ حيث يُسهم البرنامج في رفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي المحافظة وزيادة عدد القوى العاملة في جميع التخصصات الطبية والخدمات المساندة واستحداث وظائف جديدة.

ويعد هذا الأمر استكمالاً للنجاحات المتواصلة التي أثبتها البرنامج في استقطاب الكفاءات المميزة في التخصصات الدقيقة والنادرة وانعكاس ذلك على جودة الخدمات التي تقدم للمرضى تحت شعار "المريض أولاً".

وقال عبدالله الزامل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص العام، إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة عديداً من الاجتماعات وورش العمل لوضع آلية لبدء تطبيق البرنامج وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة التي سترى النور قريباً بإذن الله.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
09:20 AM

وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص

"الزامل": اجتماعات تُعقد خلال أيام لبدء التطبيق وتحديد احتياجات القوى العاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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تمّت الموافقة على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النماص العام؛ حيث يُسهم البرنامج في رفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي المحافظة وزيادة عدد القوى العاملة في جميع التخصصات الطبية والخدمات المساندة واستحداث وظائف جديدة.

ويعد هذا الأمر استكمالاً للنجاحات المتواصلة التي أثبتها البرنامج في استقطاب الكفاءات المميزة في التخصصات الدقيقة والنادرة وانعكاس ذلك على جودة الخدمات التي تقدم للمرضى تحت شعار "المريض أولاً".

وقال عبدالله الزامل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص العام، إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة عديداً من الاجتماعات وورش العمل لوضع آلية لبدء تطبيق البرنامج وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة التي سترى النور قريباً بإذن الله.

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