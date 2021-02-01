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ارتفاع جودة البيانات الوظيفية للقطاع الحكومي إلى 72% العام الماضي

ثمرةً لجهود "أداء" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ارتفعت نسبة مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي من 46% في الربع الأول من عام 2020م إلى 72 % في نهاية العام الماضي.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس راشد بن عبدالله القعود، أن المركز وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عمل على تطوير المؤشر بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، ويسهم في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وذكر "القعود" أن المؤشر حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث قدمت 484 جهة بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي.

وأوضح أن مركز أداء قد نفذ خلال العام الماضي أكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية؛ وذلك لشرح آلية حساب نتائج المؤشر، حيث يتم التواصل مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة على استفساراتها وتحليل أداء المؤشر لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر وإضافتها على منصة أداء الإلكترونية.

وأعرب "القعود"، في ختام تصريحاته، عن شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجميع الأجهزة العامة للوصول بالمؤشر إلى أرقام وبيانات واقعية بما يحقق انطلاقة بلادنا نحو تحقيق رؤيتها 2030 بفاعلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع جودة البيانات الوظيفية للقطاع الحكومي إلى 72% العام الماضي
سبق

ارتفعت نسبة مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي من 46% في الربع الأول من عام 2020م إلى 72 % في نهاية العام الماضي.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس راشد بن عبدالله القعود، أن المركز وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عمل على تطوير المؤشر بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، ويسهم في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وذكر "القعود" أن المؤشر حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث قدمت 484 جهة بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي.

وأوضح أن مركز أداء قد نفذ خلال العام الماضي أكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية؛ وذلك لشرح آلية حساب نتائج المؤشر، حيث يتم التواصل مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة على استفساراتها وتحليل أداء المؤشر لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر وإضافتها على منصة أداء الإلكترونية.

وأعرب "القعود"، في ختام تصريحاته، عن شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجميع الأجهزة العامة للوصول بالمؤشر إلى أرقام وبيانات واقعية بما يحقق انطلاقة بلادنا نحو تحقيق رؤيتها 2030 بفاعلية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:14 PM

ارتفاع جودة البيانات الوظيفية للقطاع الحكومي إلى 72% العام الماضي

ثمرةً لجهود "أداء" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت نسبة مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي من 46% في الربع الأول من عام 2020م إلى 72 % في نهاية العام الماضي.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس راشد بن عبدالله القعود، أن المركز وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عمل على تطوير المؤشر بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، ويسهم في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وذكر "القعود" أن المؤشر حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث قدمت 484 جهة بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي.

وأوضح أن مركز أداء قد نفذ خلال العام الماضي أكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية؛ وذلك لشرح آلية حساب نتائج المؤشر، حيث يتم التواصل مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة على استفساراتها وتحليل أداء المؤشر لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر وإضافتها على منصة أداء الإلكترونية.

وأعرب "القعود"، في ختام تصريحاته، عن شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجميع الأجهزة العامة للوصول بالمؤشر إلى أرقام وبيانات واقعية بما يحقق انطلاقة بلادنا نحو تحقيق رؤيتها 2030 بفاعلية.

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