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"الزاحمي" يعتمد نتائج مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم القنفذة

أكد أنها أحدثت حراكاً مميزاً لدعم وتحسين نواتج ومهارات التعلم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني عن بُعد)، وهنأ الزاحمي الفائزين والفائزات بالمسابقة وقدم شكره لكل المشاركين والمشاركات.

وتفصيلاً، قدم "الزاحمي" شكره لوزارة التعليم هذه المسابقة التي أحدثت حراكاً رائعاً ومميزاً في إطلاق منتجات تعليمية من قبل منسوبي التعليم لدعم تحسين نواتج التعلم وزيادة رافد مهارات التعليم والتعلم.

وأثنى مدير تعليم القنفذة على مركز التميز بالإدارة على حسن التنظيم واختيار لجان تحكيم متميزة ومتخصصة في ذات الوقت، وقدم شكره لقسم الإعلام والاتصال بالإدارة الذي كان له الأثر الكبير في تثقيف الميدان التربوي بالمسابقة والتعزيز من خلال النشر عبر حسابات إدارة التعليم.

وذكر مدير مركز التميز بتعليم القنفذة عيسى جعدان العمري أن هذه المسابقة تنوعت في منتجاتها بين الموشن والإنفوجرافيك والمستند التشعبي ومقطع الفيديو وآخر سمعي والرسالة الإيجابية والتحقيق الصحفي، كما تنوعت في اهتماماتها بين التعليمي والتقني والإعلامي لتكتمل جميع جوانب النجاح وقد شهدت المسابقة تعاوناً كان نتاجه بين جميع الأقسام بنين-بنات تحت توجيهات مدير التعليم ومساعديه.

وسيتم تكريم الفائزين والفائزات في موعد لاحق سيحدد وتحدد طريقة ذلك التكريم.

مسابقة مدرستي الرقمية القنفذة تعليم القنفذة وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

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"الزاحمي" يعتمد نتائج مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم القنفذة
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني عن بُعد)، وهنأ الزاحمي الفائزين والفائزات بالمسابقة وقدم شكره لكل المشاركين والمشاركات.

وتفصيلاً، قدم "الزاحمي" شكره لوزارة التعليم هذه المسابقة التي أحدثت حراكاً رائعاً ومميزاً في إطلاق منتجات تعليمية من قبل منسوبي التعليم لدعم تحسين نواتج التعلم وزيادة رافد مهارات التعليم والتعلم.

وأثنى مدير تعليم القنفذة على مركز التميز بالإدارة على حسن التنظيم واختيار لجان تحكيم متميزة ومتخصصة في ذات الوقت، وقدم شكره لقسم الإعلام والاتصال بالإدارة الذي كان له الأثر الكبير في تثقيف الميدان التربوي بالمسابقة والتعزيز من خلال النشر عبر حسابات إدارة التعليم.

وذكر مدير مركز التميز بتعليم القنفذة عيسى جعدان العمري أن هذه المسابقة تنوعت في منتجاتها بين الموشن والإنفوجرافيك والمستند التشعبي ومقطع الفيديو وآخر سمعي والرسالة الإيجابية والتحقيق الصحفي، كما تنوعت في اهتماماتها بين التعليمي والتقني والإعلامي لتكتمل جميع جوانب النجاح وقد شهدت المسابقة تعاوناً كان نتاجه بين جميع الأقسام بنين-بنات تحت توجيهات مدير التعليم ومساعديه.

وسيتم تكريم الفائزين والفائزات في موعد لاحق سيحدد وتحدد طريقة ذلك التكريم.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
12:38 AM

"الزاحمي" يعتمد نتائج مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم القنفذة

أكد أنها أحدثت حراكاً مميزاً لدعم وتحسين نواتج ومهارات التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني عن بُعد)، وهنأ الزاحمي الفائزين والفائزات بالمسابقة وقدم شكره لكل المشاركين والمشاركات.

وتفصيلاً، قدم "الزاحمي" شكره لوزارة التعليم هذه المسابقة التي أحدثت حراكاً رائعاً ومميزاً في إطلاق منتجات تعليمية من قبل منسوبي التعليم لدعم تحسين نواتج التعلم وزيادة رافد مهارات التعليم والتعلم.

وأثنى مدير تعليم القنفذة على مركز التميز بالإدارة على حسن التنظيم واختيار لجان تحكيم متميزة ومتخصصة في ذات الوقت، وقدم شكره لقسم الإعلام والاتصال بالإدارة الذي كان له الأثر الكبير في تثقيف الميدان التربوي بالمسابقة والتعزيز من خلال النشر عبر حسابات إدارة التعليم.

وذكر مدير مركز التميز بتعليم القنفذة عيسى جعدان العمري أن هذه المسابقة تنوعت في منتجاتها بين الموشن والإنفوجرافيك والمستند التشعبي ومقطع الفيديو وآخر سمعي والرسالة الإيجابية والتحقيق الصحفي، كما تنوعت في اهتماماتها بين التعليمي والتقني والإعلامي لتكتمل جميع جوانب النجاح وقد شهدت المسابقة تعاوناً كان نتاجه بين جميع الأقسام بنين-بنات تحت توجيهات مدير التعليم ومساعديه.

وسيتم تكريم الفائزين والفائزات في موعد لاحق سيحدد وتحدد طريقة ذلك التكريم.

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