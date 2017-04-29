يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان . في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-28 يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .



يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .



في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 10:52 PM

اخر تعديل 29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 12:14 AM

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين





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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .



يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .



في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.