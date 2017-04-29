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الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية

في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .

في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.

القادسية الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية
سبق

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .

في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:52 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:14 AM

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية

في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .

في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.

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