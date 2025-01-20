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قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي لمواقعهم بالجوف

الجيش اليمني دمر عدداً من آليات الميليشيا

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة من محافظة الجوف.


وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف، وجبهة حام في مديرية المتون.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.


على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر الميليشيا المتمردة اليوم، أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي لمواقعهم بالجوف
سبق

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة من محافظة الجوف.


وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف، وجبهة حام في مديرية المتون.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.


على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر الميليشيا المتمردة اليوم، أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:18 PM

قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي لمواقعهم بالجوف

الجيش اليمني دمر عدداً من آليات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة من محافظة الجوف.


وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف، وجبهة حام في مديرية المتون.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.


على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر الميليشيا المتمردة اليوم، أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها.

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