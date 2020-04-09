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نجم بايرن ميونخ يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

فيما كانت نتيجة فحصه وأطفاله سلبية

كشف اريين روبن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، أن زوجته برنادين كانت قد أُصِيبت بفيروس كورونا.

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي: إن زوجته (36 عامًا) أجرت فحصًا للكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفُّس.

وأضاف "روبن": لم يكن هذا شعورًا جميلًا على الإطلاق، وأنا محظوظ تمامًا أن المسألة لم تكن بالغة السوء.

وتابع أن زوجته أجرت اختبارًا في وقت لاحق، وجاءت النتيجة "سلبية لحسن الحظ". وقال: إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي، موضحًا أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان "روبن" قد اختتم مشواره في بايرن ميونخ في الصيف الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في النادي الألماني.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نجم بايرن ميونخ يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا
سبق

كشف اريين روبن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، أن زوجته برنادين كانت قد أُصِيبت بفيروس كورونا.

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي: إن زوجته (36 عامًا) أجرت فحصًا للكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفُّس.

وأضاف "روبن": لم يكن هذا شعورًا جميلًا على الإطلاق، وأنا محظوظ تمامًا أن المسألة لم تكن بالغة السوء.

وتابع أن زوجته أجرت اختبارًا في وقت لاحق، وجاءت النتيجة "سلبية لحسن الحظ". وقال: إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي، موضحًا أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان "روبن" قد اختتم مشواره في بايرن ميونخ في الصيف الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في النادي الألماني.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:15 PM

نجم بايرن ميونخ يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

فيما كانت نتيجة فحصه وأطفاله سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف اريين روبن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، أن زوجته برنادين كانت قد أُصِيبت بفيروس كورونا.

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي: إن زوجته (36 عامًا) أجرت فحصًا للكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفُّس.

وأضاف "روبن": لم يكن هذا شعورًا جميلًا على الإطلاق، وأنا محظوظ تمامًا أن المسألة لم تكن بالغة السوء.

وتابع أن زوجته أجرت اختبارًا في وقت لاحق، وجاءت النتيجة "سلبية لحسن الحظ". وقال: إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي، موضحًا أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان "روبن" قد اختتم مشواره في بايرن ميونخ في الصيف الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في النادي الألماني.

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