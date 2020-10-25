وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

قال: لتمكين أبنائنا وبناتنا من دراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

وقال الوزير اليوم: بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وتحقيقاً لرؤية 2030، تطلق وزارة التعليم #مسار_التميز_للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.

تفصيلاً رفع وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق مسار التميّز للابتعاث، وعلى ما يقدمانه من دعم لا محدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.

وقال وزير التعليم: "إن مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية؛ هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلاً، وإتاحة الفرصة للإنسان السعودي للمنافسة عالمياً بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفه ومهاراته في المجالات والتخصصات المختلفة".

وأضاف د."آل الشيخ" أن مسار التميّز للابتعاث -أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي- يشتمل على 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم؛ لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن هذا المسار النوعي للابتعاث سيكون إضافة في نوعية تخصصاته، بما يلبي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية، ويعكس دور وزارة التعليم في المشاركة والتكامل مع تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.

وأشار وزير التعليم إلى أن مسار التميّز للابتعاث يقدم تخصصات جديدة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع لدعم قطاعات المملكة الواعدة، وبناء مجتمع حيوي يرفع من مستوى جودة الحياة، ويعطي فرصة لربط تلك التخصصات بالتوجهات القادمة ضمن الرؤية الطموحة في إعداد كوادر بشرية سعودية قادرة على المساهمة الفعلية في سوق العمل، وتلبية احتياجات كل القطاعات المختلفة بشكل متميز ونوعي.