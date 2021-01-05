النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين

تستغرق المهمة بين 3 و4 أسابيع

عقب مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، يتوقع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية العشرة شديدة الحساسية للنظام الصيني، الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في كل أنحاء العالم، ومن هنا بدا أنها تُعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى أنها ستُجرى في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

ولا تفوّت السلطات الصينية أي فرصة، للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته في البداية إلى سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات حية.

وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بكين، وفق متطلبات الوقاية من الوباء، وسيكون أمامهم ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتحقيق.

وبالتالي، سيكون بإمكانهم الذهاب إلى "ووهان" في 20 يناير أو نحوه، أي بعد عام من عزل هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير 2020.

ويعني تأخّر الصين في قبول تحقيق مستقل أنه سيكون من الصعب على الباحثين العثور على الآثار الأولى للعدوى.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين
سبق

عقب مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، يتوقع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية العشرة شديدة الحساسية للنظام الصيني، الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في كل أنحاء العالم، ومن هنا بدا أنها تُعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى أنها ستُجرى في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

ولا تفوّت السلطات الصينية أي فرصة، للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته في البداية إلى سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات حية.

وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بكين، وفق متطلبات الوقاية من الوباء، وسيكون أمامهم ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتحقيق.

وبالتالي، سيكون بإمكانهم الذهاب إلى "ووهان" في 20 يناير أو نحوه، أي بعد عام من عزل هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير 2020.

ويعني تأخّر الصين في قبول تحقيق مستقل أنه سيكون من الصعب على الباحثين العثور على الآثار الأولى للعدوى.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
07:22 PM

بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين

تستغرق المهمة بين 3 و4 أسابيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
527

عقب مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، يتوقع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية العشرة شديدة الحساسية للنظام الصيني، الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في كل أنحاء العالم، ومن هنا بدا أنها تُعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى أنها ستُجرى في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

ولا تفوّت السلطات الصينية أي فرصة، للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته في البداية إلى سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات حية.

وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بكين، وفق متطلبات الوقاية من الوباء، وسيكون أمامهم ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتحقيق.

وبالتالي، سيكون بإمكانهم الذهاب إلى "ووهان" في 20 يناير أو نحوه، أي بعد عام من عزل هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير 2020.

ويعني تأخّر الصين في قبول تحقيق مستقل أنه سيكون من الصعب على الباحثين العثور على الآثار الأولى للعدوى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,460
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,617

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة