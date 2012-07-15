قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة

يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية أكثر

يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.

وقالت صحيفة "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.