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قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة

يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية أكثر

يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.

وقالت صحيفة "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

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قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة
سبق

يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.

وقالت صحيفة "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:24 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:57 PM

قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة

يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية أكثر

A A A
خالد علي - الرياض
16
6,494

يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.

وقالت صحيفة "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,866
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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