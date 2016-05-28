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وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني

تبادل عبر اتصال هاتفي وجهات النظر في عدد من الموضوعات المشتركة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:29 PM

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني

تبادل عبر اتصال هاتفي وجهات النظر في عدد من الموضوعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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