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أهالي هروب يطالبون باستكمال المسلخ.. والحكمي يرد

طالب أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان بلدية المحافظة باستكمال مشروع المسلخ الذي لا يزال هيكلاً على حالته منذ خمس سنوات، على الرغم من الحاجة الماسة له، وفق الأهالي.

وقال الأهالي إن المسلخ مهم جدًّا كونه لا يوجد له بديل "مناسب" في المحافظة، وكون المحافظة واحدة من المحافظات السياحية، ودائمًا ما يبحث الزوار عن المسلخ، وينتهي بهم الوضع لدى الجزارين. كما أن بعض الأهالي يعانون التنقل من أجل الذبح؛ لذا يطالب الأهالي البلدية بسرعة استكمال المشروع، والكشف عن سبب جموده هيكلاً منذ خمس سنوات.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية هروب أحمد حكمي لـ"سبق" أن المسلخ الموجود عبارة عن مرحلة أولى، وقد تم الانتهاء من المشروع، وجارٍ حاليًا العمل على طرح المشروع استثماريًّا لاستكماله وتشغيله.

جازان هروب مسلخ بلدية هروب

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي هروب يطالبون باستكمال المسلخ.. والحكمي يرد
سبق

طالب أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان بلدية المحافظة باستكمال مشروع المسلخ الذي لا يزال هيكلاً على حالته منذ خمس سنوات، على الرغم من الحاجة الماسة له، وفق الأهالي.

وقال الأهالي إن المسلخ مهم جدًّا كونه لا يوجد له بديل "مناسب" في المحافظة، وكون المحافظة واحدة من المحافظات السياحية، ودائمًا ما يبحث الزوار عن المسلخ، وينتهي بهم الوضع لدى الجزارين. كما أن بعض الأهالي يعانون التنقل من أجل الذبح؛ لذا يطالب الأهالي البلدية بسرعة استكمال المشروع، والكشف عن سبب جموده هيكلاً منذ خمس سنوات.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية هروب أحمد حكمي لـ"سبق" أن المسلخ الموجود عبارة عن مرحلة أولى، وقد تم الانتهاء من المشروع، وجارٍ حاليًا العمل على طرح المشروع استثماريًّا لاستكماله وتشغيله.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
11:59 PM

أهالي هروب يطالبون باستكمال المسلخ.. والحكمي يرد

A A A
محمد المواسي - جازان
5
1,531

طالب أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان بلدية المحافظة باستكمال مشروع المسلخ الذي لا يزال هيكلاً على حالته منذ خمس سنوات، على الرغم من الحاجة الماسة له، وفق الأهالي.

وقال الأهالي إن المسلخ مهم جدًّا كونه لا يوجد له بديل "مناسب" في المحافظة، وكون المحافظة واحدة من المحافظات السياحية، ودائمًا ما يبحث الزوار عن المسلخ، وينتهي بهم الوضع لدى الجزارين. كما أن بعض الأهالي يعانون التنقل من أجل الذبح؛ لذا يطالب الأهالي البلدية بسرعة استكمال المشروع، والكشف عن سبب جموده هيكلاً منذ خمس سنوات.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية هروب أحمد حكمي لـ"سبق" أن المسلخ الموجود عبارة عن مرحلة أولى، وقد تم الانتهاء من المشروع، وجارٍ حاليًا العمل على طرح المشروع استثماريًّا لاستكماله وتشغيله.

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