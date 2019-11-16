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"مدني مكة" يحذر: أمطار تضرب 7 محافظات بالمنطقة والاحتياطات مطلوبة

"سرحان" يدعو لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية المستمرة على أجزاء من محافظات المنطقة؛ حيث يتوقع هطول أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظات: الطائف، العرضيات، ميسان، القنفذة، الليث، الجموم؛ وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم يستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، على ضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر منصة الدفاع المدني ومن خلال وسائل الإعلام.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف وميسان والعرضيات وأضم وبحرة، ولم يتخللها أي بلاغات عن احتجاز أو خسائر بالأرواح.

الدفاع المدني الأحوال الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر: أمطار تضرب 7 محافظات بالمنطقة والاحتياطات مطلوبة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية المستمرة على أجزاء من محافظات المنطقة؛ حيث يتوقع هطول أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظات: الطائف، العرضيات، ميسان، القنفذة، الليث، الجموم؛ وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم يستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، على ضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر منصة الدفاع المدني ومن خلال وسائل الإعلام.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف وميسان والعرضيات وأضم وبحرة، ولم يتخللها أي بلاغات عن احتجاز أو خسائر بالأرواح.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
02:04 PM

"مدني مكة" يحذر: أمطار تضرب 7 محافظات بالمنطقة والاحتياطات مطلوبة

"سرحان" يدعو لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,514

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية المستمرة على أجزاء من محافظات المنطقة؛ حيث يتوقع هطول أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظات: الطائف، العرضيات، ميسان، القنفذة، الليث، الجموم؛ وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم يستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، على ضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر منصة الدفاع المدني ومن خلال وسائل الإعلام.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف وميسان والعرضيات وأضم وبحرة، ولم يتخللها أي بلاغات عن احتجاز أو خسائر بالأرواح.

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