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طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار نهاراً ومعتدل فجراً

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين المدينة ومكة والرياض

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 22 / 12 / 1442هـ، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر:‏ تظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والرياض ونجران.

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طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار نهاراً ومعتدل فجراً
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 22 / 12 / 1442هـ، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر:‏ تظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والرياض ونجران.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:50 AM

طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار نهاراً ومعتدل فجراً

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين المدينة ومكة والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 22 / 12 / 1442هـ، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر:‏ تظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والرياض ونجران.

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