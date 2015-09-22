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"بايدن": دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة أفضل ضمان لمستقبل إسرائيل

دعا إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحلّ الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل.

وقال "بايدن" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن قيام دولة فلسطينية بعيد جدًّا في الوقت الحالي، لكن يجب ألا يُسمح بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة أفضل ضمان لمستقبل إسرائيل
سبق

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحلّ الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل.

وقال "بايدن" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن قيام دولة فلسطينية بعيد جدًّا في الوقت الحالي، لكن يجب ألا يُسمح بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:20 PM

"بايدن": دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة أفضل ضمان لمستقبل إسرائيل

دعا إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,053

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحلّ الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل.

وقال "بايدن" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن قيام دولة فلسطينية بعيد جدًّا في الوقت الحالي، لكن يجب ألا يُسمح بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم.

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