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الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية

اعتداءات وثّقتها كاميرات مراقبة لـ 8 أشهر ونشرتها الصحافة

أقالت السلطات الفلبينية سفيرتها لدى البرازيل، بعدما ضربت لشهور إحدى العاملات المنزليات في دارتها الرسمية في برازيليا، وهي الاعتداءات التي وثقتها كاميرات مراقبة ونشرتها الصحافة.

وقد استدعت مانيلا، نهاية العام الفائت، سفيرتها ماريتشو ماورو، بعدما عرضت قناة "غلوبونيوز" البرازيلية صورًا من كاميرات مراقبة التُقطت على مدى ثمانية أشهر، تظهر التعذيب الذي تعرضت له العاملة المنزلية وهي أيضًا فليبينية

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في تصريحات تلفزيونية، إقالة السفيرة من وزارة الخارجية.

وقال: ثمة قواعد يتعين اتباعها، في حال عصيتموها، ستواجهون مخاطرة، إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سأكون لكم بالمرصاد.

ولم ترد "ماورو" على طلبات وكالة "فرانس برس" لإجراء مقابلة معها، وستفقد حقها في المخصصات التقاعدية وستُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

واستُخدمت صور كاميرات المراقبة الملتقطة بين مارس وأكتوبر 2020 لمساندة شكوى تم التقدم بها أمام الحكومة الفلبينية ضد الدبلوماسية التي عُينت سفيرة في البرازيل سنة 2018.

جدير بالذكر أن ملايين الفلبينيين يعملون في الخدمة المنزلية في الخارج، وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم في الخارج حصة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين.

غير أن بعض هؤلاء المنتشرين في أنحاء العالم يعملون في ظروف صعبة وأحيانًا خطرة، وتسجل حالات كثيرة لإساءات جسدية أو نفسية في حقهم.

السلطات الفلبينية تقيل سفيرتها في البرازيل

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الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية
سبق

أقالت السلطات الفلبينية سفيرتها لدى البرازيل، بعدما ضربت لشهور إحدى العاملات المنزليات في دارتها الرسمية في برازيليا، وهي الاعتداءات التي وثقتها كاميرات مراقبة ونشرتها الصحافة.

وقد استدعت مانيلا، نهاية العام الفائت، سفيرتها ماريتشو ماورو، بعدما عرضت قناة "غلوبونيوز" البرازيلية صورًا من كاميرات مراقبة التُقطت على مدى ثمانية أشهر، تظهر التعذيب الذي تعرضت له العاملة المنزلية وهي أيضًا فليبينية

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في تصريحات تلفزيونية، إقالة السفيرة من وزارة الخارجية.

وقال: ثمة قواعد يتعين اتباعها، في حال عصيتموها، ستواجهون مخاطرة، إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سأكون لكم بالمرصاد.

ولم ترد "ماورو" على طلبات وكالة "فرانس برس" لإجراء مقابلة معها، وستفقد حقها في المخصصات التقاعدية وستُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

واستُخدمت صور كاميرات المراقبة الملتقطة بين مارس وأكتوبر 2020 لمساندة شكوى تم التقدم بها أمام الحكومة الفلبينية ضد الدبلوماسية التي عُينت سفيرة في البرازيل سنة 2018.

جدير بالذكر أن ملايين الفلبينيين يعملون في الخدمة المنزلية في الخارج، وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم في الخارج حصة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين.

غير أن بعض هؤلاء المنتشرين في أنحاء العالم يعملون في ظروف صعبة وأحيانًا خطرة، وتسجل حالات كثيرة لإساءات جسدية أو نفسية في حقهم.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:55 PM

الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية

اعتداءات وثّقتها كاميرات مراقبة لـ 8 أشهر ونشرتها الصحافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقالت السلطات الفلبينية سفيرتها لدى البرازيل، بعدما ضربت لشهور إحدى العاملات المنزليات في دارتها الرسمية في برازيليا، وهي الاعتداءات التي وثقتها كاميرات مراقبة ونشرتها الصحافة.

وقد استدعت مانيلا، نهاية العام الفائت، سفيرتها ماريتشو ماورو، بعدما عرضت قناة "غلوبونيوز" البرازيلية صورًا من كاميرات مراقبة التُقطت على مدى ثمانية أشهر، تظهر التعذيب الذي تعرضت له العاملة المنزلية وهي أيضًا فليبينية

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في تصريحات تلفزيونية، إقالة السفيرة من وزارة الخارجية.

وقال: ثمة قواعد يتعين اتباعها، في حال عصيتموها، ستواجهون مخاطرة، إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سأكون لكم بالمرصاد.

ولم ترد "ماورو" على طلبات وكالة "فرانس برس" لإجراء مقابلة معها، وستفقد حقها في المخصصات التقاعدية وستُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

واستُخدمت صور كاميرات المراقبة الملتقطة بين مارس وأكتوبر 2020 لمساندة شكوى تم التقدم بها أمام الحكومة الفلبينية ضد الدبلوماسية التي عُينت سفيرة في البرازيل سنة 2018.

جدير بالذكر أن ملايين الفلبينيين يعملون في الخدمة المنزلية في الخارج، وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم في الخارج حصة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين.

غير أن بعض هؤلاء المنتشرين في أنحاء العالم يعملون في ظروف صعبة وأحيانًا خطرة، وتسجل حالات كثيرة لإساءات جسدية أو نفسية في حقهم.

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