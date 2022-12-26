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"ابن صولان" يروي قصة مبتعث سعودي في أحدث أعماله "حلّق بعيدًا"

وسط الطبيعة الخلابة من أرض أستراليا الجميلة

من رحم الألم والأمل، ولحظات الانكسار والانتصار في حياة كل مبتعث، قدَّم المنشد والإعلامي السعودي ياسر بن صولان أحدث أعماله الفنية "حلّق بعيدًا" Fly away باللغة الإنجليزية، وذلك في كليب فني رائع في أجواء الطبيعة الأسترالية الخلابة.

ويعرض العمل قصة نجاح جميلة، تم إخراجها بأجمل صورة؛ فقد تم تصويره في مدينة أدليد الأسترالية، وحمل توقيع المخرج الأسترالي جاسون مايلدوتر، وتم استخدام تقنيات التصوير الجوي وتقنيات التصوير 5K عالية الجودة، وشارك فيه طاقم أسترالي محترف.

ويسلط العمل والقصة التي يسردها الضوء على بعض الصعوبات التي قد يواجهها بعض المبتعثين في دول الابتعاث أثناء دراستهم الجامعية. وتم استلهام بعض مشاهد القصة من وقائع وأحداث حقيقية، حدثت لبعض المبتعثين في أستراليا، لكنهم قرروا سحق كل الصعاب، ومواصلة مسيرة المثابرة والكفاح، حتى سجلوا أجمل قصص الإصرار والنجاح.

ويقدم العمل رسالة مهمة، مفادها أن تحقيق أهدافنا في الحياة مهما كانت صعبة هو أمر ممكن الحدوث إذا اقترن بإرادة حقيقية لا تعترف باليأس والاستسلام، كما يهدف في الوقت نفسه إلى رفع سقف الطموحات والإنجازات، وتكريس معاني الإصرار والتحدي لجميع المبتعثين في دول العالم في مواجهة كل المشاق والصعاب، وتكريس المبدأ القائل: لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.

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"ابن صولان" يروي قصة مبتعث سعودي في أحدث أعماله "حلّق بعيدًا"
سبق

من رحم الألم والأمل، ولحظات الانكسار والانتصار في حياة كل مبتعث، قدَّم المنشد والإعلامي السعودي ياسر بن صولان أحدث أعماله الفنية "حلّق بعيدًا" Fly away باللغة الإنجليزية، وذلك في كليب فني رائع في أجواء الطبيعة الأسترالية الخلابة.

ويعرض العمل قصة نجاح جميلة، تم إخراجها بأجمل صورة؛ فقد تم تصويره في مدينة أدليد الأسترالية، وحمل توقيع المخرج الأسترالي جاسون مايلدوتر، وتم استخدام تقنيات التصوير الجوي وتقنيات التصوير 5K عالية الجودة، وشارك فيه طاقم أسترالي محترف.

ويسلط العمل والقصة التي يسردها الضوء على بعض الصعوبات التي قد يواجهها بعض المبتعثين في دول الابتعاث أثناء دراستهم الجامعية. وتم استلهام بعض مشاهد القصة من وقائع وأحداث حقيقية، حدثت لبعض المبتعثين في أستراليا، لكنهم قرروا سحق كل الصعاب، ومواصلة مسيرة المثابرة والكفاح، حتى سجلوا أجمل قصص الإصرار والنجاح.

ويقدم العمل رسالة مهمة، مفادها أن تحقيق أهدافنا في الحياة مهما كانت صعبة هو أمر ممكن الحدوث إذا اقترن بإرادة حقيقية لا تعترف باليأس والاستسلام، كما يهدف في الوقت نفسه إلى رفع سقف الطموحات والإنجازات، وتكريس معاني الإصرار والتحدي لجميع المبتعثين في دول العالم في مواجهة كل المشاق والصعاب، وتكريس المبدأ القائل: لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
09:18 PM

"ابن صولان" يروي قصة مبتعث سعودي في أحدث أعماله "حلّق بعيدًا"

وسط الطبيعة الخلابة من أرض أستراليا الجميلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أستراليا
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من رحم الألم والأمل، ولحظات الانكسار والانتصار في حياة كل مبتعث، قدَّم المنشد والإعلامي السعودي ياسر بن صولان أحدث أعماله الفنية "حلّق بعيدًا" Fly away باللغة الإنجليزية، وذلك في كليب فني رائع في أجواء الطبيعة الأسترالية الخلابة.

ويعرض العمل قصة نجاح جميلة، تم إخراجها بأجمل صورة؛ فقد تم تصويره في مدينة أدليد الأسترالية، وحمل توقيع المخرج الأسترالي جاسون مايلدوتر، وتم استخدام تقنيات التصوير الجوي وتقنيات التصوير 5K عالية الجودة، وشارك فيه طاقم أسترالي محترف.

ويسلط العمل والقصة التي يسردها الضوء على بعض الصعوبات التي قد يواجهها بعض المبتعثين في دول الابتعاث أثناء دراستهم الجامعية. وتم استلهام بعض مشاهد القصة من وقائع وأحداث حقيقية، حدثت لبعض المبتعثين في أستراليا، لكنهم قرروا سحق كل الصعاب، ومواصلة مسيرة المثابرة والكفاح، حتى سجلوا أجمل قصص الإصرار والنجاح.

ويقدم العمل رسالة مهمة، مفادها أن تحقيق أهدافنا في الحياة مهما كانت صعبة هو أمر ممكن الحدوث إذا اقترن بإرادة حقيقية لا تعترف باليأس والاستسلام، كما يهدف في الوقت نفسه إلى رفع سقف الطموحات والإنجازات، وتكريس معاني الإصرار والتحدي لجميع المبتعثين في دول العالم في مواجهة كل المشاق والصعاب، وتكريس المبدأ القائل: لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.

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