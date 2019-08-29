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"الحازمي" يعقد اجتماعًا تحضيريًا بلجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 بتعليم صبيا

شدد على ضرورة توظيفه في غرس وتنمية القيم الوطنية بنفوس منسوبي التعليم

ضمن استعدادات إدارة تعليم صبيا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 الذي يُقام هذا العام تحت شعار (وطن الشموخ)، عقد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الخميس، الاجتماع التحضيري الأول باللجنة المعتمدة، لتنفيذ ومتابعة فعاليات اليوم الوطني، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية"بنات" حنان بنت علي الحازمي.

وفي التفاصيل، قال "الحازمي" إن هذا الاجتماع تكمن أهميته في أنه يأتي تهيئةً، لوضع الخطوط العريضة، لاحتفاء الإدارة، ومكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها بيوم من أيام الوطن الخالدة، ألا وهو اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي يوافق هذا العام، يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م الموافق 24من شهر المحرم 1441هـ، وتحتفي فيه وزارة التعليم كل عام بالذكرى العطرة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاءت أبرز النقاط والتوصيات التي خرج بها الاجتماع كالتالي :

أولاً: اعتماد تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "وطن الشموخ" على أن يبدأ تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 /1441هـ وحتى يوم الأحد 30 / 1 /1441هـ، والحرص على توثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس.

ثانيًا: تنفيذ احتفاء إدارة التعليم يوم الخميس الموافق 27 / 1 /1441هـ .

ثالثًا: إعداد برامج توعوية في مختلف المراحل الدراسية تحت شعار (كن حذرًا)، بشأن مخاطر تصوير كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن، أو تداول المقاطع والشائعات ونشرها، لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بأمننا، ووحدتنا.

رابعًا: متابعة شعار اليوم الوطني (وطن الشموخ) في موقع وزارة الإعلام.

وشدد "الحازمي" في نهاية الاجتماع على ضرورة توظيف هذا الاحتفاء في تجديد غرس وتنمية القيم الوطنية في نفوس منسوبي التعليم كافة، وترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للقيادة، والانتماء لهذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحازمي" يعقد اجتماعًا تحضيريًا بلجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 بتعليم صبيا
سبق

ضمن استعدادات إدارة تعليم صبيا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 الذي يُقام هذا العام تحت شعار (وطن الشموخ)، عقد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الخميس، الاجتماع التحضيري الأول باللجنة المعتمدة، لتنفيذ ومتابعة فعاليات اليوم الوطني، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية"بنات" حنان بنت علي الحازمي.

وفي التفاصيل، قال "الحازمي" إن هذا الاجتماع تكمن أهميته في أنه يأتي تهيئةً، لوضع الخطوط العريضة، لاحتفاء الإدارة، ومكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها بيوم من أيام الوطن الخالدة، ألا وهو اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي يوافق هذا العام، يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م الموافق 24من شهر المحرم 1441هـ، وتحتفي فيه وزارة التعليم كل عام بالذكرى العطرة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاءت أبرز النقاط والتوصيات التي خرج بها الاجتماع كالتالي :

أولاً: اعتماد تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "وطن الشموخ" على أن يبدأ تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 /1441هـ وحتى يوم الأحد 30 / 1 /1441هـ، والحرص على توثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس.

ثانيًا: تنفيذ احتفاء إدارة التعليم يوم الخميس الموافق 27 / 1 /1441هـ .

ثالثًا: إعداد برامج توعوية في مختلف المراحل الدراسية تحت شعار (كن حذرًا)، بشأن مخاطر تصوير كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن، أو تداول المقاطع والشائعات ونشرها، لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بأمننا، ووحدتنا.

رابعًا: متابعة شعار اليوم الوطني (وطن الشموخ) في موقع وزارة الإعلام.

وشدد "الحازمي" في نهاية الاجتماع على ضرورة توظيف هذا الاحتفاء في تجديد غرس وتنمية القيم الوطنية في نفوس منسوبي التعليم كافة، وترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للقيادة، والانتماء لهذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية).

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
11:05 PM

"الحازمي" يعقد اجتماعًا تحضيريًا بلجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 بتعليم صبيا

شدد على ضرورة توظيفه في غرس وتنمية القيم الوطنية بنفوس منسوبي التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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ضمن استعدادات إدارة تعليم صبيا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 الذي يُقام هذا العام تحت شعار (وطن الشموخ)، عقد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم الخميس، الاجتماع التحضيري الأول باللجنة المعتمدة، لتنفيذ ومتابعة فعاليات اليوم الوطني، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية"بنات" حنان بنت علي الحازمي.

وفي التفاصيل، قال "الحازمي" إن هذا الاجتماع تكمن أهميته في أنه يأتي تهيئةً، لوضع الخطوط العريضة، لاحتفاء الإدارة، ومكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها بيوم من أيام الوطن الخالدة، ألا وهو اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي يوافق هذا العام، يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م الموافق 24من شهر المحرم 1441هـ، وتحتفي فيه وزارة التعليم كل عام بالذكرى العطرة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاءت أبرز النقاط والتوصيات التي خرج بها الاجتماع كالتالي :

أولاً: اعتماد تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "وطن الشموخ" على أن يبدأ تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 /1441هـ وحتى يوم الأحد 30 / 1 /1441هـ، والحرص على توثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس.

ثانيًا: تنفيذ احتفاء إدارة التعليم يوم الخميس الموافق 27 / 1 /1441هـ .

ثالثًا: إعداد برامج توعوية في مختلف المراحل الدراسية تحت شعار (كن حذرًا)، بشأن مخاطر تصوير كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن، أو تداول المقاطع والشائعات ونشرها، لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بأمننا، ووحدتنا.

رابعًا: متابعة شعار اليوم الوطني (وطن الشموخ) في موقع وزارة الإعلام.

وشدد "الحازمي" في نهاية الاجتماع على ضرورة توظيف هذا الاحتفاء في تجديد غرس وتنمية القيم الوطنية في نفوس منسوبي التعليم كافة، وترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للقيادة، والانتماء لهذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية).

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