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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق موسمها الثقافي عن أدب الطفل

"السبيل": كتب الأطفال تمنح أساسًا صلبًا للقيم السامية التي تبنى عليها الحياة

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة موسمها الثقافي عن أدب الطفل للعام 2021 بمحاضرة بعنوان: "كتب الأطفال الخالدة" عبر المنصة الإلكترونية للمكتبة، قدمتها الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل المتخصصة في أدب الأطفال.

وأكدت الدكتورة وفاء السبيل أن كتب الأطفال تمنح أساسًا صلبًا للقيم السامية التي تبنى عليها الحياة، وتزيد الوعي بفهم كل حالات الإنسان ومن ثم الانفتاح على رؤية أوسع للكون والإنسانية، وتتكيف حسب الزمان والمكان، وتمنح إحساسًا بالحياة الإنسانية المشتركة، وتُعرّف الطفل الصغير بالإنسان الحقيقي، وتوجد في ذهنه عوالم متكاملة للخيال والأفكار.

وبيّنت "السبيل"، أن هذه الكتب الخاصة بالأطفال تنقل الحياة بكل جوانبها المختلفة؛ مشيرة إلى أنه من خلال هذه المؤلفات والقصص يستطيع الأطفال فهم الحياة وفهم أنفسهم ومجتمعاتهم، كما تغرس في نفوسهم حب الحكمة والتوق للمناقب الإنسانية، إضافة إلى اكتساب الأطفال من خلالها أفكارهم حول الحرية والعدالة والشجاعة والكرامة والحب والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا التي يجدونها في أبطال القصص والكلاسيكيات.

وأوضحت أن هناك ثلاثة مجالات للكتابة في أدب الطفل وهي: أعمال معدلة من أدب الكبار، وأعمال معدلة من القصص الشعبي الذي مصدره القصص الشفاهي كالحكايات الشعبية والأساطير، وأعمال أدبية كتبت خصيصًا للأطفال.

وتشكل المحاضرة الانطلاقة الأولى لسلسلة لقاءات وندوات عن أدب الطفل للعام 2021؛ حيث تحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ تأسيسها على العناية بثقافة الطفل وأدب الطفل؛ وذلك بتخصيص قسم لمكتبة الطفل، ونادٍ لكتاب الطفل يعمل على تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، متاح لجميع الأطفال في المملكة، كما أصدرت المكتبة العديد من كتب الأطفال المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق موسمها الثقافي عن أدب الطفل
سبق

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة موسمها الثقافي عن أدب الطفل للعام 2021 بمحاضرة بعنوان: "كتب الأطفال الخالدة" عبر المنصة الإلكترونية للمكتبة، قدمتها الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل المتخصصة في أدب الأطفال.

وأكدت الدكتورة وفاء السبيل أن كتب الأطفال تمنح أساسًا صلبًا للقيم السامية التي تبنى عليها الحياة، وتزيد الوعي بفهم كل حالات الإنسان ومن ثم الانفتاح على رؤية أوسع للكون والإنسانية، وتتكيف حسب الزمان والمكان، وتمنح إحساسًا بالحياة الإنسانية المشتركة، وتُعرّف الطفل الصغير بالإنسان الحقيقي، وتوجد في ذهنه عوالم متكاملة للخيال والأفكار.

وبيّنت "السبيل"، أن هذه الكتب الخاصة بالأطفال تنقل الحياة بكل جوانبها المختلفة؛ مشيرة إلى أنه من خلال هذه المؤلفات والقصص يستطيع الأطفال فهم الحياة وفهم أنفسهم ومجتمعاتهم، كما تغرس في نفوسهم حب الحكمة والتوق للمناقب الإنسانية، إضافة إلى اكتساب الأطفال من خلالها أفكارهم حول الحرية والعدالة والشجاعة والكرامة والحب والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا التي يجدونها في أبطال القصص والكلاسيكيات.

وأوضحت أن هناك ثلاثة مجالات للكتابة في أدب الطفل وهي: أعمال معدلة من أدب الكبار، وأعمال معدلة من القصص الشعبي الذي مصدره القصص الشفاهي كالحكايات الشعبية والأساطير، وأعمال أدبية كتبت خصيصًا للأطفال.

وتشكل المحاضرة الانطلاقة الأولى لسلسلة لقاءات وندوات عن أدب الطفل للعام 2021؛ حيث تحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ تأسيسها على العناية بثقافة الطفل وأدب الطفل؛ وذلك بتخصيص قسم لمكتبة الطفل، ونادٍ لكتاب الطفل يعمل على تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، متاح لجميع الأطفال في المملكة، كما أصدرت المكتبة العديد من كتب الأطفال المتنوعة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:06 AM

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق موسمها الثقافي عن أدب الطفل

"السبيل": كتب الأطفال تمنح أساسًا صلبًا للقيم السامية التي تبنى عليها الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة موسمها الثقافي عن أدب الطفل للعام 2021 بمحاضرة بعنوان: "كتب الأطفال الخالدة" عبر المنصة الإلكترونية للمكتبة، قدمتها الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل المتخصصة في أدب الأطفال.

وأكدت الدكتورة وفاء السبيل أن كتب الأطفال تمنح أساسًا صلبًا للقيم السامية التي تبنى عليها الحياة، وتزيد الوعي بفهم كل حالات الإنسان ومن ثم الانفتاح على رؤية أوسع للكون والإنسانية، وتتكيف حسب الزمان والمكان، وتمنح إحساسًا بالحياة الإنسانية المشتركة، وتُعرّف الطفل الصغير بالإنسان الحقيقي، وتوجد في ذهنه عوالم متكاملة للخيال والأفكار.

وبيّنت "السبيل"، أن هذه الكتب الخاصة بالأطفال تنقل الحياة بكل جوانبها المختلفة؛ مشيرة إلى أنه من خلال هذه المؤلفات والقصص يستطيع الأطفال فهم الحياة وفهم أنفسهم ومجتمعاتهم، كما تغرس في نفوسهم حب الحكمة والتوق للمناقب الإنسانية، إضافة إلى اكتساب الأطفال من خلالها أفكارهم حول الحرية والعدالة والشجاعة والكرامة والحب والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا التي يجدونها في أبطال القصص والكلاسيكيات.

وأوضحت أن هناك ثلاثة مجالات للكتابة في أدب الطفل وهي: أعمال معدلة من أدب الكبار، وأعمال معدلة من القصص الشعبي الذي مصدره القصص الشفاهي كالحكايات الشعبية والأساطير، وأعمال أدبية كتبت خصيصًا للأطفال.

وتشكل المحاضرة الانطلاقة الأولى لسلسلة لقاءات وندوات عن أدب الطفل للعام 2021؛ حيث تحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ تأسيسها على العناية بثقافة الطفل وأدب الطفل؛ وذلك بتخصيص قسم لمكتبة الطفل، ونادٍ لكتاب الطفل يعمل على تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، متاح لجميع الأطفال في المملكة، كما أصدرت المكتبة العديد من كتب الأطفال المتنوعة.

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