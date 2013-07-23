صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية. وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-22 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.



وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 10:06 PM

شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.



وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.