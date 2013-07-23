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شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.

وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.

وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
10:06 PM

شرطة مكة تقبض على مواطنَيْن سرقا 3 مركبات في وضع التشغيل

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.

وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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