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"النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي

أشادت اللجنة باستجابة الاتحادات لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد

شارك رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم الخميس عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي
سبق

شارك رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم الخميس عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
08:12 PM

"النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي

أشادت اللجنة باستجابة الاتحادات لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم الخميس عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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