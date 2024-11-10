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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلدية النقيع" تواصل جولاتها الرقابية على المحال الغذائية وصالونات الحلاقة‎

للتأكد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة "كورونا"

واصل فريق الرقابة الصحية التابع لبلدية النقيع صباح اليوم الثلاثاء، جولاته الرقابية لمركز النقيع والقرى التابعة له.

وشملت الجولات المطاعم والمحال الغذائية ضمن أعمالها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونجح فريق الرقابة الصحية في ضبط بعض المخالفات للشروط الصحية، كما استمر فريق الرقابة الصحية في تكثف جولاته الرقابية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم إغلاق عدد من المحال المخالفة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات.

بلدية النقيع الرقابة الصحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية النقيع" تواصل جولاتها الرقابية على المحال الغذائية وصالونات الحلاقة‎
سبق

واصل فريق الرقابة الصحية التابع لبلدية النقيع صباح اليوم الثلاثاء، جولاته الرقابية لمركز النقيع والقرى التابعة له.

وشملت الجولات المطاعم والمحال الغذائية ضمن أعمالها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونجح فريق الرقابة الصحية في ضبط بعض المخالفات للشروط الصحية، كما استمر فريق الرقابة الصحية في تكثف جولاته الرقابية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم إغلاق عدد من المحال المخالفة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:39 PM

"بلدية النقيع" تواصل جولاتها الرقابية على المحال الغذائية وصالونات الحلاقة‎

للتأكد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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واصل فريق الرقابة الصحية التابع لبلدية النقيع صباح اليوم الثلاثاء، جولاته الرقابية لمركز النقيع والقرى التابعة له.

وشملت الجولات المطاعم والمحال الغذائية ضمن أعمالها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونجح فريق الرقابة الصحية في ضبط بعض المخالفات للشروط الصحية، كما استمر فريق الرقابة الصحية في تكثف جولاته الرقابية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم إغلاق عدد من المحال المخالفة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات.

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