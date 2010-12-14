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قمة الرياض.. المملكة تترأس الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم

تناقش تنفيذ رؤية خادم الحرمين التي أقرها المجلس عام ٣٠١٥

ترأس المملكة العربية السعودية، اليوم، الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

وتناقش الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

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قمة الرياض.. المملكة تترأس الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم
سبق

ترأس المملكة العربية السعودية، اليوم، الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

وتناقش الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:05 PM

قمة الرياض.. المملكة تترأس الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم

تناقش تنفيذ رؤية خادم الحرمين التي أقرها المجلس عام ٣٠١٥

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس المملكة العربية السعودية، اليوم، الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

وتناقش الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

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