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بعد الصين.. شركة أمريكية تعلن فقدان أحد صواريخها في الفضاء

عقب فشل عملية إطلاقه.. وكان يحمل قمرين صناعيين

أعلنت شركة أمريكية، متخصصة في مجال العلوم الفضائية، أمس السبت، فَقْد أحدِ صواريخها الإلكترونية، بعد فشل عملية إطلاقه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موقف مشابه لصاروخ صيني تم فقدان السيطرة عليه، وظل بضعة أيام يحلق في الفضاء، ونَشَر مخاوف من سقوطه فوق مدن مأهولة بالسكان، قبل أن يسقط في بحر العرب في المحيط الهندي، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار الحساب الرسمي لشركة Rocket Lab الأمريكية، إلى حدوث شيء مفاجئ في المرحلة الثانية من الإشعال، وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وفق موقع "أخبار اليوم".

وأشارت الشركة، خلال تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

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بعد الصين.. شركة أمريكية تعلن فقدان أحد صواريخها في الفضاء
سبق

أعلنت شركة أمريكية، متخصصة في مجال العلوم الفضائية، أمس السبت، فَقْد أحدِ صواريخها الإلكترونية، بعد فشل عملية إطلاقه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موقف مشابه لصاروخ صيني تم فقدان السيطرة عليه، وظل بضعة أيام يحلق في الفضاء، ونَشَر مخاوف من سقوطه فوق مدن مأهولة بالسكان، قبل أن يسقط في بحر العرب في المحيط الهندي، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار الحساب الرسمي لشركة Rocket Lab الأمريكية، إلى حدوث شيء مفاجئ في المرحلة الثانية من الإشعال، وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وفق موقع "أخبار اليوم".

وأشارت الشركة، خلال تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:35 AM

بعد الصين.. شركة أمريكية تعلن فقدان أحد صواريخها في الفضاء

عقب فشل عملية إطلاقه.. وكان يحمل قمرين صناعيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة أمريكية، متخصصة في مجال العلوم الفضائية، أمس السبت، فَقْد أحدِ صواريخها الإلكترونية، بعد فشل عملية إطلاقه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موقف مشابه لصاروخ صيني تم فقدان السيطرة عليه، وظل بضعة أيام يحلق في الفضاء، ونَشَر مخاوف من سقوطه فوق مدن مأهولة بالسكان، قبل أن يسقط في بحر العرب في المحيط الهندي، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار الحساب الرسمي لشركة Rocket Lab الأمريكية، إلى حدوث شيء مفاجئ في المرحلة الثانية من الإشعال، وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وفق موقع "أخبار اليوم".

وأشارت الشركة، خلال تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

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