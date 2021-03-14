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"الجبير" يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
05:02 PM

"الجبير" يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

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