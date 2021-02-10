النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني

لإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بالمدينة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

‬وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، فرع الجبيل؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات خلف الشمري، أن المذكرة تأتي ضمن حرصاً من "الهيئة الملكية" على تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأضاف "الشمري": "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني".

من جانبها، أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" الجبيل نادية العتيبي، أن "الجمعية تسعى من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات المؤثرة ولإبراز الأثر الكبير للقطاع الغير الربحي، فقد حرصنا على توثيق هذه الصلات بإبرام عدد من الاتفاقيات التي تضمن تحقيق ما نصبو إليه من إحداث نقلة نوعية في صناعة الحركة التشكيلية والثقافية، وأخذ الذائقة الفنية للمجتمع المتلقي إلى مستويات عالية من التعلم ونشر المعرفة والإدراك لهذه الناحية وبشكل إيجابي".

وأضافت: "تُعد مدينة الجبيل الصناعية ذات مكانة قيادية مهمة وإمكانيات متوفرة ومعززة لجودة الحياة في المدينة، لذا أصبح من الضروري إحداث تعاون مشترك يبرز اهتمام كلا الطرفين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني
سبق

‬وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، فرع الجبيل؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات خلف الشمري، أن المذكرة تأتي ضمن حرصاً من "الهيئة الملكية" على تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأضاف "الشمري": "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني".

من جانبها، أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" الجبيل نادية العتيبي، أن "الجمعية تسعى من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات المؤثرة ولإبراز الأثر الكبير للقطاع الغير الربحي، فقد حرصنا على توثيق هذه الصلات بإبرام عدد من الاتفاقيات التي تضمن تحقيق ما نصبو إليه من إحداث نقلة نوعية في صناعة الحركة التشكيلية والثقافية، وأخذ الذائقة الفنية للمجتمع المتلقي إلى مستويات عالية من التعلم ونشر المعرفة والإدراك لهذه الناحية وبشكل إيجابي".

وأضافت: "تُعد مدينة الجبيل الصناعية ذات مكانة قيادية مهمة وإمكانيات متوفرة ومعززة لجودة الحياة في المدينة، لذا أصبح من الضروري إحداث تعاون مشترك يبرز اهتمام كلا الطرفين".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:25 PM

"الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني

لإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بالمدينة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
0
888

‬وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، فرع الجبيل؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات خلف الشمري، أن المذكرة تأتي ضمن حرصاً من "الهيئة الملكية" على تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأضاف "الشمري": "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني".

من جانبها، أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" الجبيل نادية العتيبي، أن "الجمعية تسعى من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات المؤثرة ولإبراز الأثر الكبير للقطاع الغير الربحي، فقد حرصنا على توثيق هذه الصلات بإبرام عدد من الاتفاقيات التي تضمن تحقيق ما نصبو إليه من إحداث نقلة نوعية في صناعة الحركة التشكيلية والثقافية، وأخذ الذائقة الفنية للمجتمع المتلقي إلى مستويات عالية من التعلم ونشر المعرفة والإدراك لهذه الناحية وبشكل إيجابي".

وأضافت: "تُعد مدينة الجبيل الصناعية ذات مكانة قيادية مهمة وإمكانيات متوفرة ومعززة لجودة الحياة في المدينة، لذا أصبح من الضروري إحداث تعاون مشترك يبرز اهتمام كلا الطرفين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,997
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة