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أصبحوا 7 أشخاص .. الأردن يعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العضايلة: القانون سيطبّق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع

أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في الأردن إلى 7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة؛ في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

ووفق "روسيا اليوم"، شدّد على أن "القانون سيطبّق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع"، مضيفاً: "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

من جانبه، أوضح وزير الصحة، سعد جابر؛ أن الحالة الأولى من أصل الـ 6 تم رصدها لدى مواطن قادم من بريطانيا يوم 8 مارس، وتم لاحقاً تسجيل الإصابة بالفيروس لدى 4 سياح فرنسيين، مضيفاً أن الإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت المملكة بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر، وأشار إلى أن جميع الحالات قادمة من الخارج.

وفي 2 مارس الحالي أعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المنحدر من الصين، وهي لدى مواطن قادم من إيطاليا.

فيروس كورونا الجديد الأردن

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أصبحوا 7 أشخاص .. الأردن يعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في الأردن إلى 7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة؛ في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

ووفق "روسيا اليوم"، شدّد على أن "القانون سيطبّق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع"، مضيفاً: "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

من جانبه، أوضح وزير الصحة، سعد جابر؛ أن الحالة الأولى من أصل الـ 6 تم رصدها لدى مواطن قادم من بريطانيا يوم 8 مارس، وتم لاحقاً تسجيل الإصابة بالفيروس لدى 4 سياح فرنسيين، مضيفاً أن الإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت المملكة بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر، وأشار إلى أن جميع الحالات قادمة من الخارج.

وفي 2 مارس الحالي أعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المنحدر من الصين، وهي لدى مواطن قادم من إيطاليا.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:57 AM

أصبحوا 7 أشخاص .. الأردن يعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العضايلة: القانون سيطبّق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في الأردن إلى 7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة؛ في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

ووفق "روسيا اليوم"، شدّد على أن "القانون سيطبّق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع"، مضيفاً: "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

من جانبه، أوضح وزير الصحة، سعد جابر؛ أن الحالة الأولى من أصل الـ 6 تم رصدها لدى مواطن قادم من بريطانيا يوم 8 مارس، وتم لاحقاً تسجيل الإصابة بالفيروس لدى 4 سياح فرنسيين، مضيفاً أن الإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت المملكة بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر، وأشار إلى أن جميع الحالات قادمة من الخارج.

وفي 2 مارس الحالي أعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المنحدر من الصين، وهي لدى مواطن قادم من إيطاليا.

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