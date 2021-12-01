النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طوارئ سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ حياة شابين أُصيبا في حادث مروري مروّع

عانيا كسوراً في الجمجمة ونزيفاً بالدماغ وكانا في حالة غيبوبة ووُضعا على التنفس الصناعي

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، حياة شابَيْن "ثلاثينيَّيْن"، تمّ نقلهما إلى قسم الطوارئ، وهما في حالة حرجة ومهددة للحياة بعد إصاباتٍ بليغة تعرّضا لها في حادث مروري مروّع بجنوب الرياض.

وقال الدكتور سعد العسيري؛ المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، إن الشابين أُحضرا إلى المستشفى، بعد تسلُّم بلاغٍ من الهلال الأحمر لمركز عمليات ادارة اقسام الطوارئ، وهما في حالة غيبوبة؛ ما استدعى وضعهما على الفور على أجهزة التنفس الصناعية، وأُعطيا المحاليل الوريدية، وقبلها كان قد تمّ تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن متخصصَيْن في انعاش مرضى الإصابات المتعددة داخل قسم الطوارئ لاستقبالهما، عقب البلاغ، ومن ثم بفضل الإعداد المبكر للفرق الطبية، وجاهزيتها على مدار الساعة، تمّ انعاش كلتا الحالتين بشكلٍ سريع ومتزامن، بعد تفعيل كود الاصابات "Trauma Code"، وأُخضعا إلى مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة الإشعاعية والمخبرية على حسب المعايير العالمية لمراكز الاصابات، وبعد إنعاش المصابَيْن وحدوث استقرار نسبي في علاماتهما الحيوية، أُجريت للمريضَيْن صور أشعة متقدمة لكامل الجسم، وبينت نتائجها إصابة كليهما بنزيفٍ في المخ وكسورٍ بالجمجمة، إضافة إلى أن أحدهما كان يعاني كسوراً بالفخذ والحوض، والآخر كسوراً بالطرف العلوي الأيمن.

واستطرد الدكتور العسيري؛ قائلاً: بعد استقرار حالتيهما تمّ تحويلهما إلى العناية المكثّفة، حيث أُجريت لأحدهما عملية تفريغ للنزيف من المخ، وتوقّع بقاء الحالتين لفترة بالعناية المركزة، ثم خضوعهما لاحقاً لعميات متعدّدة لمعالجة الكسور التي أُصيبا بها فور الاستقرار الكامل للحالتين بإذن الله.

ووصف الدكتور العسيري؛ إنقاذ الحالتين بأنه يمثل امتداداً للنجاحات الكثيرة التي ظل يحققها طوارئ مستشفى د. سليمان الحبيب، مضيفاً أن السرعة الكبيرة في الاستجابة والقدرة على تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن بقيادة استشاريين، وإنعاش حالتَيْن بهذا التعقيد والإصابات المتعدّدة، تؤكّد الإمكانات الكبيرة التي يملكها المستشفى من كوادر طبية تتمتع بالكفاءة والتأهيل والخبرات الرفيعة، إضافة إلى التجهيزات المتقدمة كمراكز للإصابات وطب الإصابات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طوارئ سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ حياة شابين أُصيبا في حادث مروري مروّع
سبق

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، حياة شابَيْن "ثلاثينيَّيْن"، تمّ نقلهما إلى قسم الطوارئ، وهما في حالة حرجة ومهددة للحياة بعد إصاباتٍ بليغة تعرّضا لها في حادث مروري مروّع بجنوب الرياض.

وقال الدكتور سعد العسيري؛ المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، إن الشابين أُحضرا إلى المستشفى، بعد تسلُّم بلاغٍ من الهلال الأحمر لمركز عمليات ادارة اقسام الطوارئ، وهما في حالة غيبوبة؛ ما استدعى وضعهما على الفور على أجهزة التنفس الصناعية، وأُعطيا المحاليل الوريدية، وقبلها كان قد تمّ تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن متخصصَيْن في انعاش مرضى الإصابات المتعددة داخل قسم الطوارئ لاستقبالهما، عقب البلاغ، ومن ثم بفضل الإعداد المبكر للفرق الطبية، وجاهزيتها على مدار الساعة، تمّ انعاش كلتا الحالتين بشكلٍ سريع ومتزامن، بعد تفعيل كود الاصابات "Trauma Code"، وأُخضعا إلى مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة الإشعاعية والمخبرية على حسب المعايير العالمية لمراكز الاصابات، وبعد إنعاش المصابَيْن وحدوث استقرار نسبي في علاماتهما الحيوية، أُجريت للمريضَيْن صور أشعة متقدمة لكامل الجسم، وبينت نتائجها إصابة كليهما بنزيفٍ في المخ وكسورٍ بالجمجمة، إضافة إلى أن أحدهما كان يعاني كسوراً بالفخذ والحوض، والآخر كسوراً بالطرف العلوي الأيمن.

واستطرد الدكتور العسيري؛ قائلاً: بعد استقرار حالتيهما تمّ تحويلهما إلى العناية المكثّفة، حيث أُجريت لأحدهما عملية تفريغ للنزيف من المخ، وتوقّع بقاء الحالتين لفترة بالعناية المركزة، ثم خضوعهما لاحقاً لعميات متعدّدة لمعالجة الكسور التي أُصيبا بها فور الاستقرار الكامل للحالتين بإذن الله.

ووصف الدكتور العسيري؛ إنقاذ الحالتين بأنه يمثل امتداداً للنجاحات الكثيرة التي ظل يحققها طوارئ مستشفى د. سليمان الحبيب، مضيفاً أن السرعة الكبيرة في الاستجابة والقدرة على تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن بقيادة استشاريين، وإنعاش حالتَيْن بهذا التعقيد والإصابات المتعدّدة، تؤكّد الإمكانات الكبيرة التي يملكها المستشفى من كوادر طبية تتمتع بالكفاءة والتأهيل والخبرات الرفيعة، إضافة إلى التجهيزات المتقدمة كمراكز للإصابات وطب الإصابات.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
10:28 AM

طوارئ سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ حياة شابين أُصيبا في حادث مروري مروّع

عانيا كسوراً في الجمجمة ونزيفاً بالدماغ وكانا في حالة غيبوبة ووُضعا على التنفس الصناعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
975

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، حياة شابَيْن "ثلاثينيَّيْن"، تمّ نقلهما إلى قسم الطوارئ، وهما في حالة حرجة ومهددة للحياة بعد إصاباتٍ بليغة تعرّضا لها في حادث مروري مروّع بجنوب الرياض.

وقال الدكتور سعد العسيري؛ المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، إن الشابين أُحضرا إلى المستشفى، بعد تسلُّم بلاغٍ من الهلال الأحمر لمركز عمليات ادارة اقسام الطوارئ، وهما في حالة غيبوبة؛ ما استدعى وضعهما على الفور على أجهزة التنفس الصناعية، وأُعطيا المحاليل الوريدية، وقبلها كان قد تمّ تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن متخصصَيْن في انعاش مرضى الإصابات المتعددة داخل قسم الطوارئ لاستقبالهما، عقب البلاغ، ومن ثم بفضل الإعداد المبكر للفرق الطبية، وجاهزيتها على مدار الساعة، تمّ انعاش كلتا الحالتين بشكلٍ سريع ومتزامن، بعد تفعيل كود الاصابات "Trauma Code"، وأُخضعا إلى مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة الإشعاعية والمخبرية على حسب المعايير العالمية لمراكز الاصابات، وبعد إنعاش المصابَيْن وحدوث استقرار نسبي في علاماتهما الحيوية، أُجريت للمريضَيْن صور أشعة متقدمة لكامل الجسم، وبينت نتائجها إصابة كليهما بنزيفٍ في المخ وكسورٍ بالجمجمة، إضافة إلى أن أحدهما كان يعاني كسوراً بالفخذ والحوض، والآخر كسوراً بالطرف العلوي الأيمن.

واستطرد الدكتور العسيري؛ قائلاً: بعد استقرار حالتيهما تمّ تحويلهما إلى العناية المكثّفة، حيث أُجريت لأحدهما عملية تفريغ للنزيف من المخ، وتوقّع بقاء الحالتين لفترة بالعناية المركزة، ثم خضوعهما لاحقاً لعميات متعدّدة لمعالجة الكسور التي أُصيبا بها فور الاستقرار الكامل للحالتين بإذن الله.

ووصف الدكتور العسيري؛ إنقاذ الحالتين بأنه يمثل امتداداً للنجاحات الكثيرة التي ظل يحققها طوارئ مستشفى د. سليمان الحبيب، مضيفاً أن السرعة الكبيرة في الاستجابة والقدرة على تشكيل فريقَيْن طبيَّيْن بقيادة استشاريين، وإنعاش حالتَيْن بهذا التعقيد والإصابات المتعدّدة، تؤكّد الإمكانات الكبيرة التي يملكها المستشفى من كوادر طبية تتمتع بالكفاءة والتأهيل والخبرات الرفيعة، إضافة إلى التجهيزات المتقدمة كمراكز للإصابات وطب الإصابات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,032
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,458
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,319

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة