النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الثقافة" تستقطب متحف "تيم لاب" الياباني العالمي

المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية

تستعد وزارة الثقافة لإقامة متحف تفاعلي في جدة بالتعاون مع فريق "تيم لاب" الياباني العالمي المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية في فضاءات إبداعية مبتكرة.
ويأتي المتحف ضمن اتفاقية بين الوزارة وفريق "تيم لاب" تمتد لعشر سنوات سيقام المتحف خلالها في مدينة جدة بحلول عام 2023م.
ويُعرف فريق "تيم لاب" الياباني بابتكاراته في مجال المتاحف والمعارض التفاعلية التي تقدم تجربة شعورية مختلفة للزائر باستخدام تقنيات حديثة وبرمجيات دقيقة.
وحقق الفريق نجاحات عالمية من خلال متحفيه الرئيسيين في طوكيو وشانغهاي، وتمكّن من استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وبأرقام تعد من الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لمتاحف متخصصة.

ومن المقرر أن يقدم فريق "تيم لاب" تصميماً خاصاً للمتحف، بحيث يحتوي على أعمال حصرية وجديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وبتقنيات مصممة خصيصاً للمتحف الجديد، كما يحتوي على قسم مخصص للأطفال يقدم رحلة فريدة تجمع العلوم بالفنون في مزيج إبداعي واحد.
ويأتي استقطاب وزارة الثقافة لمتحف "تيم لاب" العالمي في سياق سعيها لجلب أحدث الفعاليات الفنية العالمية النوعيّة إلى المملكة وتوفير خيارات إبداعية راقية للجمهور المحلي في مختلف المدن السعودية، وتخطط الوزارة في هذا السياق لنقل هذه التجربة إلى الرياض في فترة لاحقة لمنح مساحة أكبر للجمهور الراغب في حضور الفعالية.
ويعد تنظيم المتاحف المتخصصة من ضمن الحزمة الأولى من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها في مارس 2019م المتضمنة المتاحف المستقبلية التي تستثمر التقنية والفنون الإبداعية المبتكرة.

وزارة الثقافة متحف تيم لاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تستقطب متحف "تيم لاب" الياباني العالمي
سبق

تستعد وزارة الثقافة لإقامة متحف تفاعلي في جدة بالتعاون مع فريق "تيم لاب" الياباني العالمي المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية في فضاءات إبداعية مبتكرة.
ويأتي المتحف ضمن اتفاقية بين الوزارة وفريق "تيم لاب" تمتد لعشر سنوات سيقام المتحف خلالها في مدينة جدة بحلول عام 2023م.
ويُعرف فريق "تيم لاب" الياباني بابتكاراته في مجال المتاحف والمعارض التفاعلية التي تقدم تجربة شعورية مختلفة للزائر باستخدام تقنيات حديثة وبرمجيات دقيقة.
وحقق الفريق نجاحات عالمية من خلال متحفيه الرئيسيين في طوكيو وشانغهاي، وتمكّن من استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وبأرقام تعد من الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لمتاحف متخصصة.

ومن المقرر أن يقدم فريق "تيم لاب" تصميماً خاصاً للمتحف، بحيث يحتوي على أعمال حصرية وجديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وبتقنيات مصممة خصيصاً للمتحف الجديد، كما يحتوي على قسم مخصص للأطفال يقدم رحلة فريدة تجمع العلوم بالفنون في مزيج إبداعي واحد.
ويأتي استقطاب وزارة الثقافة لمتحف "تيم لاب" العالمي في سياق سعيها لجلب أحدث الفعاليات الفنية العالمية النوعيّة إلى المملكة وتوفير خيارات إبداعية راقية للجمهور المحلي في مختلف المدن السعودية، وتخطط الوزارة في هذا السياق لنقل هذه التجربة إلى الرياض في فترة لاحقة لمنح مساحة أكبر للجمهور الراغب في حضور الفعالية.
ويعد تنظيم المتاحف المتخصصة من ضمن الحزمة الأولى من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها في مارس 2019م المتضمنة المتاحف المستقبلية التي تستثمر التقنية والفنون الإبداعية المبتكرة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:38 PM

"الثقافة" تستقطب متحف "تيم لاب" الياباني العالمي

المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
74

تستعد وزارة الثقافة لإقامة متحف تفاعلي في جدة بالتعاون مع فريق "تيم لاب" الياباني العالمي المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية في فضاءات إبداعية مبتكرة.
ويأتي المتحف ضمن اتفاقية بين الوزارة وفريق "تيم لاب" تمتد لعشر سنوات سيقام المتحف خلالها في مدينة جدة بحلول عام 2023م.
ويُعرف فريق "تيم لاب" الياباني بابتكاراته في مجال المتاحف والمعارض التفاعلية التي تقدم تجربة شعورية مختلفة للزائر باستخدام تقنيات حديثة وبرمجيات دقيقة.
وحقق الفريق نجاحات عالمية من خلال متحفيه الرئيسيين في طوكيو وشانغهاي، وتمكّن من استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وبأرقام تعد من الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لمتاحف متخصصة.

ومن المقرر أن يقدم فريق "تيم لاب" تصميماً خاصاً للمتحف، بحيث يحتوي على أعمال حصرية وجديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وبتقنيات مصممة خصيصاً للمتحف الجديد، كما يحتوي على قسم مخصص للأطفال يقدم رحلة فريدة تجمع العلوم بالفنون في مزيج إبداعي واحد.
ويأتي استقطاب وزارة الثقافة لمتحف "تيم لاب" العالمي في سياق سعيها لجلب أحدث الفعاليات الفنية العالمية النوعيّة إلى المملكة وتوفير خيارات إبداعية راقية للجمهور المحلي في مختلف المدن السعودية، وتخطط الوزارة في هذا السياق لنقل هذه التجربة إلى الرياض في فترة لاحقة لمنح مساحة أكبر للجمهور الراغب في حضور الفعالية.
ويعد تنظيم المتاحف المتخصصة من ضمن الحزمة الأولى من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها في مارس 2019م المتضمنة المتاحف المستقبلية التي تستثمر التقنية والفنون الإبداعية المبتكرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,945
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة