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شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال

تشمل إدارة وتشغيل وتطوير حدائق ومشروعات ترفيهية وتجارية وسكنية وسياحية

عقدت أمانة الطائف اللقاء الاستثماري الثاني بعنوان "الطائف واجهة استثمارية واعدة" بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، ويهدف اللقاء إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار بمدينة الطائف وعرض الفرص الاستثمارية والمميزات الاقتصادية والمكانية والجغرافية للمدينة بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية المشاركين من مدينة الطائف ومكة المكرمة وجدة.

وألقى وكيل محافظة الطائف كلمة أشار فيها إلى أن الطائف بيئة استثمارية جاذبة بكل المقاييس بعد أن هيأت لها الدولة البنية التحتية الشاملة، ما كان سببًا في اضطلاع القطاع الخاص بدور فعّال في عديد المشروعات التنموية والسياحية، كما طرحت الأمانة المزيد من الاستثمارات البلدية حتى يتكامل دور القطاعين العام والخاص في جهود التنمية والتطوير.

وتطرق أمين الطائف الدكتور احمد القثامي بدوره خلال كلمته في افتتاح اللقاء إلى المرحلة الجديدة للقطاع البلدي والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها التنفيذية الهادفة إلى ازدهار المدن والارتقاء بجودة الحياة، في خطوة تستجيب للاحتياجات الحالية والأجيال القادمة بإذن الله.

ولفت إلى أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في التحول السريع نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال المشروعات التطويرية والخطط والاستثمارات البلدية وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، وأضاف لا شك أن الخدمات البلدية تمثل فرصة استثمارية كبرى ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية، ونشاطات استثمارية تولد عديد الفرص الوظيفية.

ونوَّه بأن الأمانة عرضت حاليًا 22 فرصة استثمارية واعدة تشمل إدارة وتشغيل وتطوير حدائق ومنتزهات ومشروعات ترفيهية وتجارية وسكنية وتعليمية وسياحية وخدمية متنوعة، ويمكن لأي راغب من المستثمرين ورجال الأعمال الاطلاع عليها من خلال تطبيق وبوابة الاستثمار البلدي (فرص) والتي تسهل الاطلاع والتقديم لأي فرصة استثمارية متاحة من خلال إجراءات مؤتمتة للمستثمر، وبها جميع المعلومات عن الفرص الاستثمارية لدى الأمانات، سعيًا لتحسين مسيرة الاستثمار البلدي المتنوع، كما تتبع هذه الفرص حملة إعلامية تقوم بها الأمانة لتبرز المميزات الاقتصادية والجغرافية والبيئية للمدينة وتعزز من التعريف بالفرص الاستثمارية وجدواها على المستثمر والمحافظة.

وشمل اللقاء عرض مقترحات تصميمية لممشى الهدا قدمته أمانة الطائف، وعروضًا تصميمية أخرى قدمتها جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز، يهدف إلى تقديم تصميم عرضي ونموذجي يحاكي طبيعة الموقع ويعزز من بيئة الاستثمار والجذب السياحي.


واستعرضت أمانة الطائف في ختام اللقاء الخطة الاستراتيجية للاستثمار البلدية والتي تعزز من توفير الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع احتياج المدينة وآليات جذب المستثمرين والعوائد الاقتصادية على الأمانة والقطاع الخاص.

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شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال
سبق

عقدت أمانة الطائف اللقاء الاستثماري الثاني بعنوان "الطائف واجهة استثمارية واعدة" بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، ويهدف اللقاء إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار بمدينة الطائف وعرض الفرص الاستثمارية والمميزات الاقتصادية والمكانية والجغرافية للمدينة بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية المشاركين من مدينة الطائف ومكة المكرمة وجدة.

وألقى وكيل محافظة الطائف كلمة أشار فيها إلى أن الطائف بيئة استثمارية جاذبة بكل المقاييس بعد أن هيأت لها الدولة البنية التحتية الشاملة، ما كان سببًا في اضطلاع القطاع الخاص بدور فعّال في عديد المشروعات التنموية والسياحية، كما طرحت الأمانة المزيد من الاستثمارات البلدية حتى يتكامل دور القطاعين العام والخاص في جهود التنمية والتطوير.

وتطرق أمين الطائف الدكتور احمد القثامي بدوره خلال كلمته في افتتاح اللقاء إلى المرحلة الجديدة للقطاع البلدي والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها التنفيذية الهادفة إلى ازدهار المدن والارتقاء بجودة الحياة، في خطوة تستجيب للاحتياجات الحالية والأجيال القادمة بإذن الله.

ولفت إلى أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في التحول السريع نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال المشروعات التطويرية والخطط والاستثمارات البلدية وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، وأضاف لا شك أن الخدمات البلدية تمثل فرصة استثمارية كبرى ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية، ونشاطات استثمارية تولد عديد الفرص الوظيفية.

ونوَّه بأن الأمانة عرضت حاليًا 22 فرصة استثمارية واعدة تشمل إدارة وتشغيل وتطوير حدائق ومنتزهات ومشروعات ترفيهية وتجارية وسكنية وتعليمية وسياحية وخدمية متنوعة، ويمكن لأي راغب من المستثمرين ورجال الأعمال الاطلاع عليها من خلال تطبيق وبوابة الاستثمار البلدي (فرص) والتي تسهل الاطلاع والتقديم لأي فرصة استثمارية متاحة من خلال إجراءات مؤتمتة للمستثمر، وبها جميع المعلومات عن الفرص الاستثمارية لدى الأمانات، سعيًا لتحسين مسيرة الاستثمار البلدي المتنوع، كما تتبع هذه الفرص حملة إعلامية تقوم بها الأمانة لتبرز المميزات الاقتصادية والجغرافية والبيئية للمدينة وتعزز من التعريف بالفرص الاستثمارية وجدواها على المستثمر والمحافظة.

وشمل اللقاء عرض مقترحات تصميمية لممشى الهدا قدمته أمانة الطائف، وعروضًا تصميمية أخرى قدمتها جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز، يهدف إلى تقديم تصميم عرضي ونموذجي يحاكي طبيعة الموقع ويعزز من بيئة الاستثمار والجذب السياحي.


واستعرضت أمانة الطائف في ختام اللقاء الخطة الاستراتيجية للاستثمار البلدية والتي تعزز من توفير الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع احتياج المدينة وآليات جذب المستثمرين والعوائد الاقتصادية على الأمانة والقطاع الخاص.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:25 PM

شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال

تشمل إدارة وتشغيل وتطوير حدائق ومشروعات ترفيهية وتجارية وسكنية وسياحية

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متعب البقمي - الطائف
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عقدت أمانة الطائف اللقاء الاستثماري الثاني بعنوان "الطائف واجهة استثمارية واعدة" بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، ويهدف اللقاء إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار بمدينة الطائف وعرض الفرص الاستثمارية والمميزات الاقتصادية والمكانية والجغرافية للمدينة بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية المشاركين من مدينة الطائف ومكة المكرمة وجدة.

وألقى وكيل محافظة الطائف كلمة أشار فيها إلى أن الطائف بيئة استثمارية جاذبة بكل المقاييس بعد أن هيأت لها الدولة البنية التحتية الشاملة، ما كان سببًا في اضطلاع القطاع الخاص بدور فعّال في عديد المشروعات التنموية والسياحية، كما طرحت الأمانة المزيد من الاستثمارات البلدية حتى يتكامل دور القطاعين العام والخاص في جهود التنمية والتطوير.

وتطرق أمين الطائف الدكتور احمد القثامي بدوره خلال كلمته في افتتاح اللقاء إلى المرحلة الجديدة للقطاع البلدي والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها التنفيذية الهادفة إلى ازدهار المدن والارتقاء بجودة الحياة، في خطوة تستجيب للاحتياجات الحالية والأجيال القادمة بإذن الله.

ولفت إلى أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في التحول السريع نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال المشروعات التطويرية والخطط والاستثمارات البلدية وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، وأضاف لا شك أن الخدمات البلدية تمثل فرصة استثمارية كبرى ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية، ونشاطات استثمارية تولد عديد الفرص الوظيفية.

ونوَّه بأن الأمانة عرضت حاليًا 22 فرصة استثمارية واعدة تشمل إدارة وتشغيل وتطوير حدائق ومنتزهات ومشروعات ترفيهية وتجارية وسكنية وتعليمية وسياحية وخدمية متنوعة، ويمكن لأي راغب من المستثمرين ورجال الأعمال الاطلاع عليها من خلال تطبيق وبوابة الاستثمار البلدي (فرص) والتي تسهل الاطلاع والتقديم لأي فرصة استثمارية متاحة من خلال إجراءات مؤتمتة للمستثمر، وبها جميع المعلومات عن الفرص الاستثمارية لدى الأمانات، سعيًا لتحسين مسيرة الاستثمار البلدي المتنوع، كما تتبع هذه الفرص حملة إعلامية تقوم بها الأمانة لتبرز المميزات الاقتصادية والجغرافية والبيئية للمدينة وتعزز من التعريف بالفرص الاستثمارية وجدواها على المستثمر والمحافظة.

وشمل اللقاء عرض مقترحات تصميمية لممشى الهدا قدمته أمانة الطائف، وعروضًا تصميمية أخرى قدمتها جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز، يهدف إلى تقديم تصميم عرضي ونموذجي يحاكي طبيعة الموقع ويعزز من بيئة الاستثمار والجذب السياحي.


واستعرضت أمانة الطائف في ختام اللقاء الخطة الاستراتيجية للاستثمار البلدية والتي تعزز من توفير الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع احتياج المدينة وآليات جذب المستثمرين والعوائد الاقتصادية على الأمانة والقطاع الخاص.

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