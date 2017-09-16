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"محمد بن سلمان" يصل مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

يتوج في ختام فقرات الحفل الفائزين بالمراكز الأولى بالسباقات

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الآن، إلى مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن، في دورته الثانية بميدان الطائف.وسيتوج ولي العهد في ختام فقرات الحفل الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن بالمهرجان، وسيكون لهذا المهرجان التراثي أثرٌ إيجابي لخدمة ملاك الهجن.

وبلغت قيمة الجوائز المالية للمهرجان 52 مليون ريال سعودي تنافست عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

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"محمد بن سلمان" يصل مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
سبق

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الآن، إلى مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن، في دورته الثانية بميدان الطائف.وسيتوج ولي العهد في ختام فقرات الحفل الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن بالمهرجان، وسيكون لهذا المهرجان التراثي أثرٌ إيجابي لخدمة ملاك الهجن.

وبلغت قيمة الجوائز المالية للمهرجان 52 مليون ريال سعودي تنافست عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
05:41 PM

"محمد بن سلمان" يصل مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

يتوج في ختام فقرات الحفل الفائزين بالمراكز الأولى بالسباقات

A A A
متعب البقمي - الطائف
7
9,386

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الآن، إلى مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن، في دورته الثانية بميدان الطائف.وسيتوج ولي العهد في ختام فقرات الحفل الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن بالمهرجان، وسيكون لهذا المهرجان التراثي أثرٌ إيجابي لخدمة ملاك الهجن.

وبلغت قيمة الجوائز المالية للمهرجان 52 مليون ريال سعودي تنافست عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

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