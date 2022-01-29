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"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"

في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله

تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".

جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

أمانة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"
سبق

تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".

جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:37 AM

"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"

في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله

A A A
عبدالرزاق البجالي - الطائف
0
1,130

تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".

جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,999
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

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