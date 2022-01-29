تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ". جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال" عبدالرزاق البجالي سبق 2022-01-29 تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".



جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.



29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 01:37 AM

"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال" في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله





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تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".



جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

