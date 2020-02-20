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تواصل مناورات تمرين "الصمصام 7" بين القوات البرية ونظيرتها الباكستانية

يستهدف تبادل الخبرات والمفاهيم والتي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية

واصل التمرين السعودي الباكستاني المشترك "الصمصام" في نسخته السابعة مناوراته للأسبوع الثاني، حيث ينفذ في ميدان المنطقة الشمالية بمحافظة حفر الباطن بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، ووحدات من الجيش الباكستاني.

ونفذ المشاركون خلال الأيام الماضية مناورات شملت تدريبات خاصة في المناطق المأهولة بالسكان وكذلك تدريبات لعمليات تطويق مدن وتحرير رهائن باستخدام الذخيرة الحية، حيث يشرف على عملية التدريب والتنفيذ وحدة تضم عدداً من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

وتعد العمليات التي تم التدريب عليها عمليات حرب غير نظامية، وستشهد الأيام المتبقية من التمرين عمليات الاقتحام الجوي وعمليات الإنزال بواسطة المروحيات، والقيام بعمليات التدخل السريع واقتحام المباني وتطهيرها، وستشارك في هذه العمليات طائرات عمودية من نوع ”أباتشي“.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المشاركة في التمرين من القوات البرية الملكية السعودية قد اكتسبت خبرة سابقة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" وكذلك الوحدة المشاركة من الجيش الباكستاني التي أيضاً تتمتع بخبرة طويلة في هذا النوع من الحروب.

ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات والمفاهيم والتي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية على كيفية القتال في بيئات متنوعة ومختلفة..

ويأتي التمرين في إطار التعاون العسكري المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الصديقة.

التمرين المشترك الصمصام 7

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تواصل مناورات تمرين "الصمصام 7" بين القوات البرية ونظيرتها الباكستانية
سبق

واصل التمرين السعودي الباكستاني المشترك "الصمصام" في نسخته السابعة مناوراته للأسبوع الثاني، حيث ينفذ في ميدان المنطقة الشمالية بمحافظة حفر الباطن بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، ووحدات من الجيش الباكستاني.

ونفذ المشاركون خلال الأيام الماضية مناورات شملت تدريبات خاصة في المناطق المأهولة بالسكان وكذلك تدريبات لعمليات تطويق مدن وتحرير رهائن باستخدام الذخيرة الحية، حيث يشرف على عملية التدريب والتنفيذ وحدة تضم عدداً من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

وتعد العمليات التي تم التدريب عليها عمليات حرب غير نظامية، وستشهد الأيام المتبقية من التمرين عمليات الاقتحام الجوي وعمليات الإنزال بواسطة المروحيات، والقيام بعمليات التدخل السريع واقتحام المباني وتطهيرها، وستشارك في هذه العمليات طائرات عمودية من نوع ”أباتشي“.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المشاركة في التمرين من القوات البرية الملكية السعودية قد اكتسبت خبرة سابقة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" وكذلك الوحدة المشاركة من الجيش الباكستاني التي أيضاً تتمتع بخبرة طويلة في هذا النوع من الحروب.

ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات والمفاهيم والتي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية على كيفية القتال في بيئات متنوعة ومختلفة..

ويأتي التمرين في إطار التعاون العسكري المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الصديقة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

تواصل مناورات تمرين "الصمصام 7" بين القوات البرية ونظيرتها الباكستانية

يستهدف تبادل الخبرات والمفاهيم والتي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,034

واصل التمرين السعودي الباكستاني المشترك "الصمصام" في نسخته السابعة مناوراته للأسبوع الثاني، حيث ينفذ في ميدان المنطقة الشمالية بمحافظة حفر الباطن بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، ووحدات من الجيش الباكستاني.

ونفذ المشاركون خلال الأيام الماضية مناورات شملت تدريبات خاصة في المناطق المأهولة بالسكان وكذلك تدريبات لعمليات تطويق مدن وتحرير رهائن باستخدام الذخيرة الحية، حيث يشرف على عملية التدريب والتنفيذ وحدة تضم عدداً من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

وتعد العمليات التي تم التدريب عليها عمليات حرب غير نظامية، وستشهد الأيام المتبقية من التمرين عمليات الاقتحام الجوي وعمليات الإنزال بواسطة المروحيات، والقيام بعمليات التدخل السريع واقتحام المباني وتطهيرها، وستشارك في هذه العمليات طائرات عمودية من نوع ”أباتشي“.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المشاركة في التمرين من القوات البرية الملكية السعودية قد اكتسبت خبرة سابقة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" وكذلك الوحدة المشاركة من الجيش الباكستاني التي أيضاً تتمتع بخبرة طويلة في هذا النوع من الحروب.

ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات والمفاهيم والتي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية على كيفية القتال في بيئات متنوعة ومختلفة..

ويأتي التمرين في إطار التعاون العسكري المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الصديقة.

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