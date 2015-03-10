النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة "ديوب".. الشباب يختتم استعداداته للاتفاق

اختتم المدير الفني لفريق الشباب لويس غارسيا، عصر اليوم؛ استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ برنامج الفريق بتجمُّع اللاعبين في النادي الساعة الثالثة عصرًا، وانطلقت التدريبات الساعة الرابعة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة للاطمئنان على جاهزيتهم للقاء.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب ماخيتي ديوب، فيما واصل اللاعب ناصر العمران برنامجه التأهيلي برفقة المعدّ البدني، وتواجد في العيادة ألفريد إندياي؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، كذلك وليد حزام لشعوره بآلام في الركبة، فيما واصل متعب المفرج برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية الخاصة.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة "ديوب".. الشباب يختتم استعداداته للاتفاق
سبق

اختتم المدير الفني لفريق الشباب لويس غارسيا، عصر اليوم؛ استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ برنامج الفريق بتجمُّع اللاعبين في النادي الساعة الثالثة عصرًا، وانطلقت التدريبات الساعة الرابعة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة للاطمئنان على جاهزيتهم للقاء.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب ماخيتي ديوب، فيما واصل اللاعب ناصر العمران برنامجه التأهيلي برفقة المعدّ البدني، وتواجد في العيادة ألفريد إندياي؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، كذلك وليد حزام لشعوره بآلام في الركبة، فيما واصل متعب المفرج برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية الخاصة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:57 PM

بمشاركة "ديوب".. الشباب يختتم استعداداته للاتفاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
518

اختتم المدير الفني لفريق الشباب لويس غارسيا، عصر اليوم؛ استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ برنامج الفريق بتجمُّع اللاعبين في النادي الساعة الثالثة عصرًا، وانطلقت التدريبات الساعة الرابعة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة للاطمئنان على جاهزيتهم للقاء.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب ماخيتي ديوب، فيما واصل اللاعب ناصر العمران برنامجه التأهيلي برفقة المعدّ البدني، وتواجد في العيادة ألفريد إندياي؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، كذلك وليد حزام لشعوره بآلام في الركبة، فيما واصل متعب المفرج برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية الخاصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة