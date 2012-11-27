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الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لتوديعه

قلّده وسام الجمهورية تقديرًا لجهوده

الرياض: التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتونس، وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات.

ومنح الرئيس التونسي، السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية؛ تقديراً لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.


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الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لتوديعه
سبق

الرياض: التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتونس، وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات.

ومنح الرئيس التونسي، السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية؛ تقديراً لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.


27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
07:32 PM

الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لتوديعه

قلّده وسام الجمهورية تقديرًا لجهوده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الرياض: التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتونس، وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات.

ومنح الرئيس التونسي، السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية؛ تقديراً لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.


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