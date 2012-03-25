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أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية

أكّدت أنها ترفض استغلال هذه التصرفات الفردية لتشويه سمعة المملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة وقد تم قتلها والقضاء عليها من قِبل الفرق البلدية؛ وسط ادعاءات بأن المقطع داخل العاصمة المقدّسة؛ وهو ما نفته أمانة مكة المكرّمة.

وفي رد على استفسار "سبق"؛ قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة رعد الشريف: نود في البداية أن نشكركم على رسالتكم التي تعكس اهتمامكم بقضايا الرفق بالحيوان، ونرغب أن نوضح لكم أن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١م لا يخص أمانة العاصمة المقدّسة، ولم يحدث في مدينة مكة المكرّمة.

وأضاف: نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة، ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وأردف "الشريف": نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة، وتهاجم المواطنين، كما حدث في استراحة مدينة الرياض، وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية.

أمانة مكة الكلاب الضالة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة وقد تم قتلها والقضاء عليها من قِبل الفرق البلدية؛ وسط ادعاءات بأن المقطع داخل العاصمة المقدّسة؛ وهو ما نفته أمانة مكة المكرّمة.

وفي رد على استفسار "سبق"؛ قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة رعد الشريف: نود في البداية أن نشكركم على رسالتكم التي تعكس اهتمامكم بقضايا الرفق بالحيوان، ونرغب أن نوضح لكم أن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١م لا يخص أمانة العاصمة المقدّسة، ولم يحدث في مدينة مكة المكرّمة.

وأضاف: نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة، ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وأردف "الشريف": نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة، وتهاجم المواطنين، كما حدث في استراحة مدينة الرياض، وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:04 PM

أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية

أكّدت أنها ترفض استغلال هذه التصرفات الفردية لتشويه سمعة المملكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
33
70,594

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة وقد تم قتلها والقضاء عليها من قِبل الفرق البلدية؛ وسط ادعاءات بأن المقطع داخل العاصمة المقدّسة؛ وهو ما نفته أمانة مكة المكرّمة.

وفي رد على استفسار "سبق"؛ قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة رعد الشريف: نود في البداية أن نشكركم على رسالتكم التي تعكس اهتمامكم بقضايا الرفق بالحيوان، ونرغب أن نوضح لكم أن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١م لا يخص أمانة العاصمة المقدّسة، ولم يحدث في مدينة مكة المكرّمة.

وأضاف: نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة، ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وأردف "الشريف": نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة، وتهاجم المواطنين، كما حدث في استراحة مدينة الرياض، وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية.

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