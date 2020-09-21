النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة يتفقد تجهيزات اليوم الوطني الـ 90

لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بمظهر مُشرِّف

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي مساء أمس الأحد تجهيزات البلدية واستعداداتها لليوم الوطني 90 لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر المشرف من خلال تجهيز الطرق والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية قامت بتركيب 600 علم موزعة في الطرق والميادين والحدائق بالإضافة إلى تركيب 1200 عقد زينة ليزريةLED وكذلك تركيب شعارات الهوية الوطنية في لوحات اليوني بول والميقا واللوحات المعلقة ومازالت التجهيزات مستمرة حتى تعم كافة المحافظة.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة يتفقد تجهيزات اليوم الوطني الـ 90
سبق

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي مساء أمس الأحد تجهيزات البلدية واستعداداتها لليوم الوطني 90 لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر المشرف من خلال تجهيز الطرق والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية قامت بتركيب 600 علم موزعة في الطرق والميادين والحدائق بالإضافة إلى تركيب 1200 عقد زينة ليزريةLED وكذلك تركيب شعارات الهوية الوطنية في لوحات اليوني بول والميقا واللوحات المعلقة ومازالت التجهيزات مستمرة حتى تعم كافة المحافظة.


21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:43 PM

رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة يتفقد تجهيزات اليوم الوطني الـ 90

لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بمظهر مُشرِّف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
92

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي مساء أمس الأحد تجهيزات البلدية واستعداداتها لليوم الوطني 90 لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر المشرف من خلال تجهيز الطرق والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية قامت بتركيب 600 علم موزعة في الطرق والميادين والحدائق بالإضافة إلى تركيب 1200 عقد زينة ليزريةLED وكذلك تركيب شعارات الهوية الوطنية في لوحات اليوني بول والميقا واللوحات المعلقة ومازالت التجهيزات مستمرة حتى تعم كافة المحافظة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,059
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,952
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,754

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة