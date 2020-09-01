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"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان

أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".

إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان
سبق

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:30 PM

"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان

أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".

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