البريطاني "لويس هاميلتون" بطلاً لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.. والهولندي "ماكس فيرستابين" في المركز الثاني

وزير الرياضة يرفع شكره وتقديره لولي العهد على تشريفه السباق الكبير

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله -، على تشريفه وحضوره اليوم الأحد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، وأُقيم على حلبة كورنيش جدة.

وبهذه المناسبة قال الفيصل: "إن حضور سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- هذا الحدث العالمي الكبير، الذي تستضيفه السعودية لأول مرة، مصدر فخر واعتزاز وسعادة لنا جميعًا، وهو تأكيد لحرصه -أيده الله- على نهضة ونمو القطاع الرياضي، ومحفز كبير لنا لمضاعفة الجهود، والعمل المستدام لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسجل باسم بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، من خلال استضافة كبرى المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب، وإبراز قدرات أبناء وبنات هذا الوطن، وإمكانياتهم العالية".

وأضاف وزير الرياضة: "إن اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود، ومتابعته الدؤوبة لكل صغيرة وكبيرة، تُجسِّد المكانة التي وصلت لها بلادنا - ولله الحمد – بوصفها إحدى أهم دول العالم الرائدة في استضافة أهم وأبرز المنافسات والفعاليات الرياضية تماشيًا مع برامج ومستهدفات (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع حيوي رياضي لمختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين، وكذلك السياح".

من جانبه، عبَّر الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على حضوره وتشريفه سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.

وقال بهذه المناسبة: "لم يكتمل نجاح هذا الحدث الدولي الكبير على مستوى سباقات رياضة المحركات إلا بحضور سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، الذي كان -ولا يزال- خير داعم للرياضة والرياضيين بالسعودية، ومصدر إلهام لنا جميعًا. وما التحول الإيجابي الذي تعيشه السعودية في مختلف المجالات، ومنها قطاع الرياضة، لخير دليل على رؤيته الطموحة التي جعلت بلادنا تتبوأ المكانة التي تستحقها عالميًّا، وخلال مدة زمنية قصيرة".

ونجح المتسابق البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، في حسم لقب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة؛ وذلك بعد حصوله على المركز الأول في الجولة الـ21 (قبل الأخيرة) من موسم سباقات الفورمولا1 لموسم 2021، بعد منافسة شرسة مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق رد بل الذي حل ثانيًا، فيما خطف الفنلندي "فاليري بوتاس" المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، البريطاني "لويس هاميلتون" بجائزة المركز الأول، فيما سلَّم الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الهولندي "ماكس فيرستابين" جائزة المركز الثاني، كما منح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الفنلندي، "فاليري بوتاس" جائزة المركز الثالث، وأخيرًا تسلم فريق مرسيدس جائزة الفريق الفائز في هذه الجولة من المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.

وعبَّر البريطاني هاميلتون عن سعادته بالفوز بهذا السباق، وقال: "لقد كان حدثًا رائعًا. والشعب السعودي هنا مضياف جدًّا. أما عن السباق فقد كان صعبًا جدًّا، ولكن انتصرنا أخيرًا. وأنا فخور بالفريق، وسعيد جدًّا بالجمهور الذي حضر في المدرجات". فيما قال الهولندي فيرستابين: "السباق كان شيقًا جدًّا. لقد فعلت كل ما يمكن للفوز، ولكن المركز الثاني لا بأس به في الوقت الراهن، وسننتظر ماذا سيحدث في أبو ظبي". فيما تحدث صاحب المركز الثالث الفنلندي بوتاس قائلاً: "لم يكن سباقًا سهلاً على الإطلاق. هذه الحلبة رائعة فعلاً؛ لأنها تستخرج أفضل ما في السائق جسديًّا ومعنويًّا".

وأصبح البريطاني "هاميلتون" قريبًا من تحقيق رقم قياسي عالمي، متمثل بحصوله على اللقب الثامن؛ ليصبح أول سائق في تاريخ الفورمولا1 يحصد هذا العدد من الألقاب، فيما يطمح الهولندي "فيرستابين" إلى التتويج بلقبه الأول، وذلك بعد نهاية الجولة المقبلة (الأخيرة)، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وستوضح ملامح البطل، ولاسيما أنهما يتقاسمان صدارة الترتيب العام إثر تساويهما في عدد النقاط بعد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.