"شرطة الرياض" تعثر على الطفلة المفقودة وهي بصحة جيدة

"سبق" نشرت عن مناشدة ذويها إثر تغيُّبها عن منزل عائلتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغًا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها بمدينة الرياض، وهي بصحة جيدة - ولله الحمد -، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن مناشدة ذوي الطفلة المفقودة البحث عنها إثر تغيبها عن منزل أهلها.