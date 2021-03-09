"نساء المستقبل" تحتفي بـ2000 سيدة في يومهن العالمي

بالشراكة مع نادي نجد وجمعية المساندة الاجتماعية

أطلقت جمعية نساء المستقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مبادرة "نفخر بك" برعاية رئيسة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر، وبالشراكة مع نادي نجد الرياضي وجمعية المساندة الاجتماعية، وذلك بمدينة الرياض.

وتأتي المبادرة كنوع من التقدير لجميع السيدات على أرض الوطن الغالي. وشمل توزيع الورود ٢٠٠٠ سيدة بمدينة الرياض، مع بطاقات تهنئة وتحفيز تقديرًا لهن.

ورفعت "الطويهر" شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -باسمها ونيابة عن أعضاء الجمعية- على ما تحظى به المرأة في المملكة العربية السعودية من تقدير وتمكين، شمل الأصعدة كافة. مؤكدة أن جهود الجمعية تأتي على هذا النهج، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية على الفرد يسعى القائمون على "نساء المستقبل" لتمكين المرأة، والوصول لأكبر عدد من السيدات على أرض هذا الوطن الغالي.

من جانبها، أبانت نجود الزهراني، مؤسس نادي نجد الرياضي، أن المبادرة تأتي في وقتٍ المرأة فيه بحاجة للتقدير والتحفيز قياسًا بسابق الأوقات لإعطائهم الأهمية، وحثهم على الإبداع والتميز ومواصلة التألق، وأن تكون المرأة السعودية قائدة في بيتها ومجتمعها وعملها.. مقدمة شكرها للجهات المشاركة والأعضاء المنفذين.

وكانت جمعية "نساء المستقبل" قد أطلقت رؤيتها وشعارها الدائم "تمكين المرأة وتنمية مستدامة" إيمانًا من مؤسسيها بأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة؛ لتواكب أهداف رؤية السعودية؛ إذ إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.

وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل، وتنمية المهارات الشخصية، وتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة، وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.