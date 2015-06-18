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تخطف الأبصار.. جداريات تُزَيّن المساكن والمتاجر يبدعها الشباب بجازان

متنوعة بألوان زاهية تنتشر معطية مظهرًا جماليًّا بمركز الشقيق التابع للدرب

خطفت رسومات جدارية على المساكن والمتاجر، أبصار زوار أحد أحياء الشقيق شمال منطقة جازان، وهي الرسومات التي تألق برسمها مجموعة من الشباب ونالت استحسانًا واسعًا.

ورصدت "سبق" تلك الرسومات التي انتشرت على عدد من المتاجر والمساكن في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وهي رسومات متنوعة بألوان زاهية تعطي جمالية للحي.

يشار إلى أن فن الجداريات أو الجرافيتي يحظى بقبول لدى الكثير وتتزايد أعداد ممارسيه في المملكة، ويعتبر هذا الفن أحد مشاريع الرياض التي أعلن عنها مؤخرًا، وهو "الرياض آرت"؛ وهو ما يؤكد دعم القيادة لتلك الفنون بصورتها الإيجابية الجمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخطف الأبصار.. جداريات تُزَيّن المساكن والمتاجر يبدعها الشباب بجازان
سبق

خطفت رسومات جدارية على المساكن والمتاجر، أبصار زوار أحد أحياء الشقيق شمال منطقة جازان، وهي الرسومات التي تألق برسمها مجموعة من الشباب ونالت استحسانًا واسعًا.

ورصدت "سبق" تلك الرسومات التي انتشرت على عدد من المتاجر والمساكن في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وهي رسومات متنوعة بألوان زاهية تعطي جمالية للحي.

يشار إلى أن فن الجداريات أو الجرافيتي يحظى بقبول لدى الكثير وتتزايد أعداد ممارسيه في المملكة، ويعتبر هذا الفن أحد مشاريع الرياض التي أعلن عنها مؤخرًا، وهو "الرياض آرت"؛ وهو ما يؤكد دعم القيادة لتلك الفنون بصورتها الإيجابية الجمالية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
11:33 AM

تخطف الأبصار.. جداريات تُزَيّن المساكن والمتاجر يبدعها الشباب بجازان

متنوعة بألوان زاهية تنتشر معطية مظهرًا جماليًّا بمركز الشقيق التابع للدرب

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محمد المواسي - جازان
7
6,288

خطفت رسومات جدارية على المساكن والمتاجر، أبصار زوار أحد أحياء الشقيق شمال منطقة جازان، وهي الرسومات التي تألق برسمها مجموعة من الشباب ونالت استحسانًا واسعًا.

ورصدت "سبق" تلك الرسومات التي انتشرت على عدد من المتاجر والمساكن في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وهي رسومات متنوعة بألوان زاهية تعطي جمالية للحي.

يشار إلى أن فن الجداريات أو الجرافيتي يحظى بقبول لدى الكثير وتتزايد أعداد ممارسيه في المملكة، ويعتبر هذا الفن أحد مشاريع الرياض التي أعلن عنها مؤخرًا، وهو "الرياض آرت"؛ وهو ما يؤكد دعم القيادة لتلك الفنون بصورتها الإيجابية الجمالية.

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