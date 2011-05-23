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"الصحة": تسجيل 1067 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1067 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 مايو 2021، تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 440914 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 895 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 424690 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7249 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8975 والحالات الحرجة 1344 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1067 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 مايو 2021، تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 440914 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 895 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 424690 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7249 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8975 والحالات الحرجة 1344 حالة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 1067 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,737

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 مايو 2021، تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 440914 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 895 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 424690 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7249 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8975 والحالات الحرجة 1344 حالة.

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