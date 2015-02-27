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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

اطمأن فيه على صحته بعد نجاح العملية الجراحية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
09:36 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:26 AM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

اطمأن فيه على صحته بعد نجاح العملية الجراحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,239

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

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