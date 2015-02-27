تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة. وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-26 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.



وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 09:36 PM

اخر تعديل 27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 01:26 AM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت اطمأن فيه على صحته بعد نجاح العملية الجراحية





A A A





1 مشاركة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.



وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.