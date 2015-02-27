ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.
وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.
وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
اطمأن فيه على صحته بعد نجاح العملية الجراحية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.
وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
اطمأن فيه على صحته بعد نجاح العملية الجراحية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.
وقد شكر سمو ولي العهد أميرَ دولة الكويت على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.