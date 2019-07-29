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"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
سبق

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:12 AM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:25 PM

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
8,781

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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