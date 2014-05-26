مجدداً.. بريطانيا تؤكد التزامها بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

"راب" دعا إلى تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للطرفين

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، مجدداً التزام بلاده بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي.

وقال "راب" على "تويتر": "أكدت مجددا على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى مع إيران، والتزامنا بأمن “إسرائيل”، في اجتماعي مع جابي أشكينازي"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "من الضروري إحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".