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"الوطني للأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بيشة وتثليث وتستمر حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

رياح أتربة الأرصاد عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:53 AM

"الوطني للأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بيشة وتثليث وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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